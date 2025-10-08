Cyber Monday Viajes: revisa los descuentos en vuelos, hoteles y paquetes de este año

El Cyber Viajes se posiciona como una de las secciones más esperadas durante el Cyber Monday 2025, el evento de comercio electrónico más importante que congrega a cientos de marcas con ofertas especiales en miles de productos y servicios. Organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), esta instancia se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 8 de octubre del presente año.

Como es tradicional, las rebajas abarcan múltiples categorías de servicios turísticos, incluyendo vuelos nacionales e internacionales, alojamiento en hoteles y resorts, paquetes turísticos all inclusive, seguros de viaje y arriendo de autos. El Cyber Viajes aprovecha la plataforma digital oficial para concentrar todas las ofertas turísticas en un solo lugar, facilitando la comparación de precios entre proveedores.

Aerolíneas con descuentos

LATAM Airlines: Hasta 71% de Descuento

LATAM lidera las ofertas con descuentos hasta 71% para volar por Chile y el mundo, comprando a través de su sitio oficial. LATAM Pass ofrece beneficios especiales incluyendo canje de vuelo + hotel con hasta 45% de descuento combinando millas + dinero.

Ofertas específicas LATAM incluyen:

USA con LATAM Airlines: $100.000 de descuento

Brasil, Argentina, Uruguay: $60.000 de descuento

Paquetes Caribe & USA: $150.000 de descuento

Accede las ofertas de Latam AQUÍ.

Sky Airline: Cyber Sky con descuentos

Sky Airline lanzó descuentos hasta 71% con pasajes desde $16.690 en rutas dentro de Chile y desde $32.390 hacia el extranjero. Su campaña Cyber Sky 2025 se enfoca en destinos como:

Buenos Aires: USD $163 (45% descuento)

Río de Janeiro: USD $193 (40% descuento)

Cancún: USD $387 (15% descuento)

Lima: $50.000 de descuento

Accede a los descuentos de Sky Airline AQUÍ.

Aerolíneas Internacionales

British Airways y Iberia destacan entre las aerolíneas extranjeras con promociones especiales. Iberia ofrece $100.000 de descuento en vuelos a Europa, mientras Copa Airlines presenta ofertas en rutas al Caribe con descuentos de $80.000.

Agencias de Viaje Líderes

COCHA: Hasta 65% de Descuento

COCHA ofrece los descuentos más agresivos con hasta 65% en paquetes seleccionados. Sus ofertas destacadas incluyen:

Paquetes Caribe:

Iberostar (Caribe & Brasil): $150.000 descuento en todo incluido

Palladium (Caribe): $150.000 descuento en paquetes

RIU (Caribe): $150.000 descuento en todo incluido

Bahía Príncipe: $150.000 descuento completo

Vuelos internacionales:

Sydney con Qantas: $150.000 descuento

Londres con British Airways: $100.000 descuento

USA con United: $100.000 descuento

Viajes Falabella: Enfoque en Destinos Populares

Viajes Falabella proyecta que Brasil, Punta Cana y Cancún estarán entre los destinos favoritos. Las búsquedas hacia el Caribe han crecido 18%, mientras las escapadas nacionales aumentaron 33% respecto al año anterior.

Ofertas específicas incluyen cupones como:

CYBERLEVEL : 10% descuento vuelos/paquetes Barcelona vía Level

MADRIDCYBERAPP : 10% descuento vuelos Madrid

Descuentos hasta 70% en más de 100 destinos

Despegar y Otras Plataformas

Despegar participa con ofertas específicas en vuelos y paquetes, mientras Travel Security ofrece 70% de descuento en seguros de viaje y servicios complementarios.