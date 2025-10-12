Expo Quillota 2025: comienza la venta oficial de entradas para celebrar sus 25 años

La Municipalidad de Quillota informó que ya están habilitados los puntos oficiales de venta presencial para la Expo Quillota 2025, evento que conmemorará un cuarto de siglo de historia con una variada programación dirigida a todo público.

Puntos de venta presencial y online

Las entradas pueden adquirirse en los siguientes lugares: Tesorería Municipal (Maipú #335), Delegación Municipal de San Pedro (Luis Alberto #40) y Centro Cultural de San Pedro (Av. Alfredo Dueñas #134). Cada recinto cuenta con horarios diferenciados de atención.

Junto con la venta presencial, los tickets también están disponibles a través de Ticketplus, permitiendo adquirirlos de manera rápida y segura.

Compra tu entrada online AQUÍ.

“Nuestra Gran Fiesta”: artistas y actividades

Bajo el lema “Nuestra Gran Fiesta”, la Expo Quillota 2025 se desarrollará en el Estadio Lucio Fariña Fernández, reuniendo a destacados artistas nacionales e internacionales. El evento promete espectáculos en vivo, muestras gastronómicas, emprendimientos locales y actividades familiares, reafirmando su posición como una de las celebraciones culturales más relevantes de la Región de Valparaíso.

Esta nueva edición busca consolidar el legado de un evento que, durante 25 años, ha sido punto de encuentro entre la música, la cultura y la comunidad quillotana.