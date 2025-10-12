Swiss Innovation Week: semana inicia con inédito robot que sirve queso en el Metro de Santiago

El encuentro, organizado por la Embajada de Suiza en Chile y la Cámara Chileno Suiza de Comercio, busca fortalecer alianzas y promover el modelo helvético de innovación sostenible, mientras destaca a Chile como líder latinoamericano en innovación, ocupando el puesto 51 a nivel global entre 139 economías.

Fechas y lugares clave

13 de octubre – Inauguración en la galería Suizspacio (Metro Ñuñoa) con la exposición “Suiza 360°: Inventos suizos que te rodean y cambiaron el mundo” , abierta al público.

14 y 15 de octubre – Actividades en el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini, donde se realizarán paneles, exposiciones y espacios de networking que reunirán a referentes de ambos países, junto con la premiación de la Startup del Año 2025.

Temas principales

Energía limpia y carbono neutralidad

Infraestructura verde y ciudades del futuro

Salud 4.0

Innovación agrícola

Transferencia tecnológica

Atracciones y experiencias

El evento también sorprenderá con Roboclette, el primer robot del mundo que prepara la tradicional raclette —queso fundido con papas—, desarrollado por investigadores del Instituto IDIAP en el cantón de Valais. El robot se presentará por primera vez en Chile con demostraciones y degustaciones gratuitas.

Invitados destacados

Entre los participantes sobresalen Helene Budliger, Secretaria de Estado de Asuntos Económicos de Suiza; Michel Mayor, Premio Nobel de Astrofísica 2019; Gonzalo Muñoz, Champion COP25; y Felipe Wilenmann, presidente de la Cámara Chileno Suiza de Comercio, junto a representantes de empresas como ABB, Nestlé, Roche, Schindler, Novartis, Fundación Chile, EBP, CODELCO y PwC.

Una iniciativa con amplio respaldo

La Swiss Innovation Week cuenta con el apoyo de Switzerland Global Enterprise, Innosuisse, ProChile, InvestChile, ANID, CORFO y el Centro de Innovación UC, instituciones que colaboran para fomentar el intercambio científico, tecnológico y empresarial entre ambos países.