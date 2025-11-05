Hasta hoy puedes completar el FUAS 2026: el formulario clave para acceder a becas y gratuidad

El Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) es el principal requisito para optar a beneficios estatales destinados a la educación superior en Chile. Este proceso, que cierra este miércoles 5 de noviembre, permite acceder a la gratuidad, becas y al Crédito con Aval del Estado (CAE) para el año académico 2026.

Estos aportes son esenciales, ya que gran parte de ellos financian total o parcialmente el arancel anual de las carreras técnicas y universitarias, aliviando significativamente el costo de estudiar.

Qué becas y beneficios se pueden obtener con el FUAS 2026

A través de este formulario, los estudiantes pueden postular a una amplia gama de becas y ayudas estatales. A continuación, se detallan los principales beneficios:

Beca Nuevo Milenio: Dirigida a estudiantes de instituciones técnico-profesionales, entrega entre $600.000 y $860.000 para cubrir aranceles.

Beca Excelencia Técnica: Para los mejores egresados de enseñanza media que ingresen a una carrera técnica. Financia hasta $900.000 del arancel anual.

Beca de Articulación: Apoya a titulados o egresados de carreras técnicas (2024-2025) que continúen estudios profesionales, con un aporte de hasta $750.000 .

Beca Excelencia Académica: Beneficia al 10% mejor egresado de cada establecimiento, con hasta $1.150.000 para el arancel anual.

Beca Bicentenario: Para estudiantes nuevos o antiguos de universidades acreditadas, cubre el arancel de referencia anual.

Beca Juan Gómez Millas: Para chilenos y extranjeros del 70% más vulnerable según el RSH, con un aporte máximo de $1.150.000 .

Beca para Estudiantes con Discapacidad: Dirigida a quienes estén inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad , pertenezcan al 70% más vulnerable y mantengan rendimiento destacado.

Beca Continuidad de Estudios: Para exalumnos de las universidades cerradas Pacífico, Unicyt y Arcis que continúen su formación en otra institución.

Beca Vocación de Profesor: Para quienes inicien estudios en Pedagogía, Educación Parvularia o Diferencial , o profesionales que cursen programas de formación pedagógica.

Beca Distinción a las Trayectorias Educativas: Destinada a quienes obtuvieron la Distinción a las Trayectorias Educativas en la PAES , con hasta $1.150.000 de aporte.

Becas de Reparación: Para beneficiarios del Informe Valech y sus descendientes directos, con postulación mediante formulario adicional.

Para beneficiarios del y sus descendientes directos, con postulación mediante formulario adicional. Beca Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación: Para hijos o hijas de docentes y asistentes de la educación que ingresen por primera vez a la educación superior.

Dónde y cómo se completa el formulario FUAS

El FUAS se llena de manera completamente online en el sitio oficial del Ministerio de Educación (Mineduc). Es necesario ingresar con datos personales actualizados y proporcionar información socioeconómica veraz, ya que será evaluada para determinar el nivel de apoyo que corresponde.

El proceso es gratuito, y su correcta presentación dentro del plazo establecido es la única forma de acceder a los beneficios para el año académico 2026.