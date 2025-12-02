Locales de rendición para la PAES regular 2025: fechas y locales designados para la prueba

Desde las 9:00 horas del pasado viernes 28 de noviembre, se encuentran habilitados los datos sobre los establecimientos donde se rendirá la PAES regular 2025. La información fue cargada durante la mañana y corresponde a los locales asignados según la comuna seleccionada por cada postulante durante su proceso de inscripción.

La actualización ocurre a solo tres días de la aplicación de Competencia Matemática 2 (M2), el primer examen del calendario y una de las cinco evaluaciones contempladas para esta edición.

Cómo acceder a los locales designados para la PAES 2025

El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) informó que la verificación debe realizarse a través del Portal de Inscripción, CLIC AQUÍ. Al ingresar con usuario y contraseña, cada estudiante podrá descargar la tarjeta de identificación, documento que contiene el recinto asignado y que será necesario presentar durante el proceso.

Con esa información confirmada, quienes participen en la rendición podrán asistir al reconocimiento de salas fijado para el lunes 1 de diciembre, entre las 12:00 y 13:00 horas.

Qué fechas considera el calendario de rendiciones

El inicio del proceso está programado desde este lunes 1 de diciembre, con la aplicación de Competencia Matemática 2 (M2) a las 15:00 horas en territorio continental y a las 14:00 en Rapa Nui.

El martes 2 de diciembre será el turno de Competencia Lectora y de la prueba Electiva de Ciencias, fijadas para las 09:00 (8:00 en Rapa Nui) y 15:00 (14:00 en Rapa Nui), respectivamente.

Para cerrar, el miércoles 3 de diciembre se rendirá Competencia Matemática 1 (M1) a las 9:00 (8:00 en Rapa Nui), mientras que la Electiva de Historia y Ciencias Sociales se aplicará a las 15:00 (14:00 en Rapa Nui).

Cuándo estarán disponibles los resultados

El calendario del Demre establece que los puntajes serán liberados el 5 de enero de 2026. Ese mismo día se abrirá el proceso de postulación a las instituciones de educación superior para la Admisión 2026.