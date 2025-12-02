Subsidio Eléctrico: hasta esta semana puedes postular a la Cuarta Convocatoria

Este martes 25 de noviembre se dio inicio a la cuarta etapa del Subsidio Eléctrico, programa impulsado por el Ministerio de Energía para mitigar el aumento en las tarifas de electricidad que afecta a los hogares de menor ingreso. La ayuda se aplicará directamente como rebaja mensual en las cuentas de luz desde febrero hasta junio de 2026.

La convocatoria está enfocada en familias que integren el 40% de mayor vulnerabilidad de acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH) y que mantengan sus cuentas eléctricas sin morosidad al 22 de diciembre de 2025. También podrán optar personas electrodependientes, independiente de su situación socioeconómica, siempre que figuren en los registros habilitados.

Qué deben hacer quienes ya reciben el subsidio

Los hogares que actualmente cuentan con el beneficio continuarán recibiéndolo automáticamente si siguen cumpliendo las condiciones. No obstante, se solicita verificar si hubo cambios de domicilio o si el número de cliente asociado al servicio fue modificado, ya que en esos casos será necesario actualizar esos datos para evitar la suspensión del descuento. Todas las solicitudes —nuevas o vigentes— serán revisadas para comprobar el cumplimiento de los criterios establecidos.

Cómo se distribuirá el monto del subsidio

En esta edición, el aporte se entregará en forma de descuento semestral, ajustado al tamaño del grupo familiar:

$30.270 para hogares unipersonales

$39.348 para grupos de 2 a 3 integrantes

$54.486 para familias de 4 o más miembros

El monto se prorrateará en seis rebajas mensuales. La primera aparecerá en la boleta de febrero de 2026 e incluirá también el descuento correspondiente al mes de enero. Paralelamente, se aplicará una segunda rebaja vinculada a devoluciones por cobros excesivos, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Hasta cuándo se puede postular y dónde se realiza el trámite

El proceso estará disponible hasta el viernes 5 de diciembre. Las personas interesadas pueden ingresar a la página habilitada, CLIC AQUÍ, actualizar antecedentes en los canales de atención de ChileAtiende, o solicitar orientación telefónica al 600 0231 360.