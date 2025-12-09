Subsidio Eléctrico: cierre del proceso y lo que viene para los beneficiarios

El Ministerio de Energía confirmó que el cuarto proceso de postulación al Subsidio Eléctrico concluyó el viernes 5 de diciembre, sumando 84.820 nuevas solicitudes. El beneficio está destinado a familias vulnerables y hogares con personas electrodependientes inscritos tanto en el Registro de Pacientes Electrodependientes como en el Registro Social de Hogares (RSH).

Qué viene ahora para los postulantes

Desde esta semana se iniciará la revisión de antecedentes de más de 1,8 millones de hogares, lo que incluye a beneficiarios actuales y nuevos postulantes. Según la cartera, el objetivo es “confirmar que cumplen con los requisitos exigidos para obtener el subsidio”, como pertenecer al 40% del RSH al 15 de noviembre de 2025 y mantener la cuenta eléctrica al día o con convenio de pago al 22 de diciembre de este año.

La nómina definitiva será publicada en febrero de 2026.

El biministro de Energía y de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, valoró la masividad de esta convocatoria. “Este es un beneficio que alivia directamente el bolsillo de las familias más vulnerables, y que se ha convertido en la segunda política social más masiva después de la PGU. Muchos hogares han recibido este subsidio en los procesos anteriores, por lo que es muy valorado por las familias chilenas”, manifestó.

Cómo se aplicarán los descuentos

Los hogares seleccionados recibirán dos rebajas en sus cuentas de electricidad durante el primer semestre: el descuento del subsidio y la devolución por cobros en exceso que se aplicará a todos los clientes del sistema.

“Cada familia beneficiaria podrá ver en su boleta de electricidad cuánto le descuentan por subsidio y cuánto le descuentan por devolución”, señaló la autoridad.

El subsidio se entregará como un descuento mensual, cuyo monto dependerá del tamaño del hogar:

1 integrante: $30.270 semestrales

2 a 3 integrantes: $39.348 semestrales

4 o más integrantes: $54.486 semestrales

El total se dividirá en seis cuotas entre febrero y junio de 2026, considerando que febrero incluirá las cuotas de enero y febrero.

Se extenderá más allá de 2026

El biministro reiteró el llamado a que avance el proyecto de ley que busca extender el subsidio. “Tenemos una iniciativa que ya está en sus últimos trámites parlamentarios para prorrogar el subsidio. Si esa ley termina de aprobarse, como esperamos que así sea, este subsidio que es tan valorado por las familias chilenas se va a extender más allá de 2026”, indicó.