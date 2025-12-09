Revista Forbes: dos académicas de Concepción entre las 50 mujeres más poderosas de Chile 2025

La más reciente edición de la revista Forbes ha publicado el listado de las 50 mujeres más poderosas de Chile en 2025. El reconocimiento visibiliza el talento femenino a nivel nacional e internacional, destacando a aquellas líderes que, en sus respectivas disciplinas, están promoviendo el cierre de brechas y generando innovación y disrupción, sirviendo de inspiración para las nuevas generaciones.

En esta oportunidad, el listado incluye dos mujeres pertenecientes a la Universidad de Concepción: la académica e investigadora Apolinaria García Cancino, y a la investigadora Melissa Muñoz Flández, quienes fueron seleccionadas por el equipo editorial de Forbes Chile, el cual estuvo asesorado para su identificación por expertos en diversas actividades y disciplinas.

Según indican en la publicación, “la selección final se basó en el nivel de relevancia que tienen estos personajes en una o varias dimensiones del poder que presentamos a continuación: poder duro (los recursos que administran, como ingresos o patrimonio neto), poder dinámico (audiencias, comunidades e industrias en las que impactan e influencia creativa) y poder blando (aquello que hacen con su influencia, especialmente para contribuir al cierre de brechas)”.

Mujeres poderosas

De tres mujeres destacadas de la Región entre las 50 Mujeres Poderosas, dos de ellas están vinculadas a la UdeC. Una de ellas es Melissa Muñoz Flández, egresada de la carrera de Analista Programador del Instituto Profesional Virginio Gómez de la Universidad de Concepción y creadora de AutisApp, una aplicación que busca apoyar a las personas autistas con herramientas y recursos que facilitan su comunicación y autorregulación. Muñoz formó parte de los MIT Innovator Under 35 Latam del 2024 y es investigadora asociada en la UdeC.

Para ella, este reconocimiento fue “sorpresivo”, debido a la naturaleza del listado, al que no se postula, sino que surge de la investigación y criterios que establece la propia revista.

“Es un orgullo tremendo estar en el listado, considerando que llevo trabajando en este proyecto un poco más de dos años, que es hecho desde región. Además, siento que estoy representando a parte de una comunidad que hemos sido históricamente ignorados: las personas que somos autistas adultas. Siempre hemos pasado un poco desapercibidas en la sociedad y sentir que estoy reivindicando eso también para mí es un tremendo motivo de orgullo e inspiración”, dijo.

El listado de 50 Mujeres Poderosas también destaca a la Dra. Apolinaria García, docente e investigadora UdeC que trabaja desde hace más de tres décadas en la investigación de la bacteria Helicobacter pylori —principal causante de cáncer gástrico— y creó el primer probiótico en el país para prevenirla.