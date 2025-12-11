Navidad 2025 en La Florida: recorridos, festivales y un homenaje sinfónico a Tommy ReyNavidad 2025

La Municipalidad presentó su programación oficial de Navidad 2025, una agenda que tendrá actividades para todo tipo de público, incluyendo fiestas, cultura, música, tradición y solidaridad.

Las fiestas de fin de año traen consigo uno de los más esperados eventos de diciembre, la Caravana Navideña Floridana, instancia que recorrerá distintos barrios entre el 17 y el 21 de diciembre con cuatro convoyes temáticos cargados de luces, música y personajes tradicionales.

Los Convoy se iniciarán el miércoles 17 con la Caravana Navideña de Coca-Cola Zero Azúcar, que realizará su recorrido entre el Parque Frei hasta el Estadio Bicentenario, desde las 20 a 23 horas. La caravana está compuesta por seis camiones con decoraciones, música y luces de la reconocida marca, acompañados del viejito pascuero junto a personajes como elfos y cascanueces.

Ya al día siguiente, el 18 de diciembre con salida desde el teatro municipal, la corporación de cultura de la Florida, iniciará el trayecto con la caravana floridana. El Convoy, que comprende dos camiones, más un bus de dos pisos con Coristas, recorrerá diversos puntos de la comuna por 4 días (revisar trayecto en infografía). Un camión representa el trineo y el viejito pascuero y el segundo representa a La Florida y el bus al teatro municipal.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, destacó las actividades floridanas como la importancia de vivir diciembre como un mes de unión y responsabilidad compartida. “En La Florida creemos que la Navidad no solo se celebra: se comparte. Por eso invitamos a nuestras familias a disfrutar de una programación cultural gratuita y con una fiesta pensada para nuestros barrios. Además, queremos promover la solidaridad, invitando a todos y todas a sumarse a la campaña ‘La Florida ayuda al Viejito Pascuero’, donde podemos cumplir los sueños de cientos de niños y niñas”, sostuvo.

Cartas al viejito pascuero

Para esta temporada 378 cartas esperan ser apadrinadas en la campaña “La Florida ayuda al Viejito Pascuero”, campaña que invita a vecinos y vecinas a apadrinar cartas de 378 niños y niñas. Todas las cartas pueden revisarse en el sitio web www.laflorida.cl donde cada persona puede leer las solicitudes, escoger una carta y registrarse para asumir el compromiso de entregar el regalo correspondiente. Desde el municipio destacan que a la fecha ya van 298 cartas apadrinadas, faltando aún 80 por ser amparadas.

Fiesta Navideña en el Bicentenario

El próximo sábado 20 y domingo 21 de diciembre en el sector de estacionamientos oriente del Estadio Bicentenario entre las 17 y 21 horas los niños y niñas podrán vivir una fiesta de navidad con juegos mecánicos tipo parque de diversiones con carrusel, Go Kart, los sempiternos Tagadá y barco pirata, además de juegos virtuales. El recinto tendrá otras entretenciones como pinta caritas, puntos para sacarse fotos con el viejito pascuero, espacios de contención para niños y niñas con neurodivergencias, entre otros.

La instancia tiene preparado un show artístico con un escenario central donde habrán grupos musicales, teatro y personajes de fantasía que estarán recorriendo el recinto interactuando con el público.

Tommy Rey Sinfónico

La programación cerrará el 28 de diciembre a las 20 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida con un gran concierto sinfónico gratuito en tributo a Tommy Rey, fallecido durante este 2025. La actividad fue pensada como una celebración familiar y comunitaria para despedir el año en la propia comuna. El concierto sinfónico estará a cargo de la Orquesta Juvenil del Teatro Municipal, junto al hijo del fallecido artista Jorge “Rey”, con un recorrido por el extenso repertorio de la Sonora Palacios, encontrando reforzar la identidad cultural de La Florida consolidando a diciembre como un mes de encuentro y participación ciudadana.

Sobre esta cartelera, la directora de la Corporación Cultural, Carolina Bravo, también destacó la cartelera de diciembre “Esta Navidad quisimos llevar cultura de calidad a cada rincón de La Florida, de manera gratuita y usando de forma muy eficiente nuestros recursos. Hemos preparado una programación que combina música, arte y tradición, pensando siempre en que las familias puedan disfrutar de espectáculos significativos sin ningún costo y con un fuerte sentido comunitario”.

Revisa la ruta de las caravanas floridanas desde el 18 al 21 de diciembre