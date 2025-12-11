Temuco y Coquimbo: Kast y Jara cierran campaña en sus feudos electorales

A las 18:00 en punto de este jueves, Jeannette Jara y José Antonio Kast bajarán el telón de sus campañas en segunda vuelta. Y lo harán en sus territorios más cómodos, esos donde suelen jugar de local y mostrar músculo político: Coquimbo para la candidata oficialista; Temuco para el abanderado republicano. Mismo horario, distinto libreto.

Kast vuelve al corazón de su cruzada por la seguridad

En el comando de Kast venía sonando hace semanas: cerrar en Temuco era casi un imperativo simbólico. La Araucanía es su eje, su relato, su prueba de fuego. Ahí partió la segunda vuelta visitando víctimas de violencia rural y ahí ha vuelto una y otra vez, en debates y actividades, casi como si la región fuera su segunda sede de campaña.

No es casualidad. Fue su mejor resultado del país en primera vuelta, con un 32,5%, y es también donde floreció parte de su nueva fuerza parlamentaria: Rodolfo Carter como senador electo, Vanessa Kaiser al Senado por el Partido Nacional Libertario y Eduardo Cretton a la Cámara Baja, hoy enlace clave con Chile Vamos.

El cierre, eso sí, no tendrá el estilo festival del Movistar Arena. Nada de artistas estelares ni pantallas gigantes. Kast apostará por un acto político más duro, parecido al que realizó en el Biobío: seguridad, migración, orden. Y, otra vez, el vidrio blindado que tanto ha criticado Jara y que ya se volvió parte del paisaje en sus eventos.

Aunque en su comando intentaron mantener la locación bajo discreción —inscripción previa mediante— la actividad se realizará finalmente en las calles Claro Solar y Manuel Bulnes, frente a la Plaza Aníbal Pinto. Allí ya se instala el escenario donde tocarán “Los Charros de Luchito y Rafael”.

Jara opta por fiesta, calle y masas en Coquimbo

Jara, en tanto, eligió Coquimbo por razones igual de políticas pero con un tono radicalmente distinto. La región es uno de sus bastiones: fue su tercer mejor resultado y, además, el feudo electoral de sus principales escuderos. Daniel Núñez es senador y jefe del comité estratégico; Daniel Manouchehri arrasó con la primera mayoría nacional; y su hermano, Alí, es el alcalde de la comuna.

La candidata ya hizo un cierre preliminar este miércoles en Puente Alto, pero el acto grande será en la Plaza Vicuña Mackenna, en pleno Barrio Inglés. Y tendrá sabor a fiesta: Banda Conmoción, Shamanes Crew y Los Pincheira del Sur están en la parrilla, acompañados por discursos de parlamentarios de la zona y del propio alcalde Manouchehri, como ocurrió en Valparaíso.

En la interna del comando buscan que este cierre levante ánimos y apague el fantasma de pesimismo que se ha instalado en las últimas semanas. Paulina Vodanovic, jefa de campaña, viene insistiendo en mostrar cohesión, despliegue y convicción. Por eso se espera que toda la estructura territorial, sumada a parlamentarios recién electos, aterrice en la región para reforzar la imagen de fuerza.

Para Jara, este último discurso será clave: la idea es que la candidata hable de sí misma, de lo que ofrece y hacia dónde quiere llevar al país. Menos réplica a Kast, más proyecto propio. Ese será el tono final.