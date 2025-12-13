Rebajas y exenciones de contribuciones: quiénes pueden acceder en 2025

El pago de contribuciones de bienes raíces vuelve a estar en el centro de la discusión, ya que quienes posean un inmueble —rural o urbano— deben cumplir con esta obligación ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). El sistema contempla rebajas del 50% y exenciones totales, dependiendo del perfil del propietario y del valor fiscal de la propiedad.

Quiénes pueden solicitar la rebaja de contribuciones

La normativa vigente establece que el beneficio se dirige a adultos mayores, siempre que cumplan requisitos socioeconómicos y de patrimonio definidos por la autoridad. Según la Ventanilla Única Social, “el beneficio está destinado a mujeres de 60 años de edad o más, y a hombres mayores de 65 años, siempre que tengan una propiedad a su nombre”. Para acceder automáticamente, deben verificarse también las siguientes condiciones:

Contar con una vivienda destinada a uso habitacional cuyo avalúo no supere los 225 millones de pesos.

En caso de poseer más de un inmueble, la suma no puede exceder los 300 millones de pesos.

La inscripción del bien raíz debe figurar a nombre del beneficiario o en copropiedad con el cónyuge. Si este último fallece, los hijos podrán reemplazarle, siempre que el trámite correspondiente esté formalizado en el Conservador de Bienes Raíces.

Respecto al nivel de ingresos, se aplican dos tramos:

Exención total del 100% para quienes perciban 13,5 UTA anuales o menos , lo que equivale a un ingreso mensual aproximado de $908.469.

Descuento del 50% para quienes tengan ingresos entre $908.470 y $2.018.820 aproximadamente.

Cómo verificar si corresponde una rebaja o exención

El SII incorpora automáticamente el beneficio en la boleta de contribuciones cuando el propietario cumple las condiciones. La información puede revisarse en la plataforma de verificación del organismo, utilizando RUT y clave tributaria o ClaveÚnica. En caso de que el beneficio no aparezca reflejado, se debe solicitar una aclaración directamente en la oficina del SII más cercana.

Cómo confirmar si existe obligación de pago

ChileAtiende detalla que cada propietario puede revisar su situación ingresando a la página de consulta del SII, seleccionando región, comuna y el rol del bien raíz. Tras presionar “Buscar”, el sistema mostrará si existen deudas o pagos pendientes asociados al inmueble.

El calendario anual de contribuciones considera cuatro cuotas con vencimientos establecidos en abril, junio, septiembre y noviembre, fechas que deben respetarse para evitar recargos o intereses.