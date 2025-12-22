Tren del Recuerdo anuncia viajes especiales para diciembre y Año Nuevo: rutas, fechas y valores

El Tren del Recuerdo continúa consolidándose como una de las experiencias turísticas ferroviarias más llamativas del país, con recorridos que rescatan la historia del ferrocarril en Chile a través de vagones patrimoniales restaurados y rutas cargadas de paisaje y tradición.

Este servicio turístico no solo propone traslados, sino verdaderos paseos donde el viaje se transforma en parte central de la experiencia, combinando panoramas familiares, cultura y nostalgia. Para el cierre de año, se confirmaron salidas especiales durante diciembre y un recorrido exclusivo para recibir el Año Nuevo 2026.

Qué recorridos del Tren del Recuerdo están disponibles en diciembre

Durante diciembre se realizarán dos trayectos que conectan la zona central con la costa, pensados tanto para turistas como para quienes buscan una alternativa distinta de viaje.

Rancagua – San Antonio (sábado 20 de diciembre):

Los valores parten en $29.900 para el vagón salón y alcanzan los $109.000 en el vagón comedor. Las reservas de asientos pueden realizarse HACIENDO CLIC ACÁ .

Santiago – San Antonio (domingo 21 de diciembre):

En este recorrido, los precios van desde $29.900 en salón hasta $109.000 en las categorías comedor o video-bar.

Cómo será el viaje especial del Tren del Recuerdo en Año Nuevo

Para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026, el Tren del Recuerdo programó un servicio especial el 31 de diciembre, con salida desde Santiago y destino a Limache, incluyendo conexión hacia Viña del Mar.

El paquete considera traslado hasta la estación Miramar para presenciar el espectáculo de fuegos artificiales, snack a bordo, servicio de cafetería, un trayecto exclusivo de regreso a las 2:30 horas y retorno final a Estación Central.

Cuánto cuestan los pasajes y dónde comprarlos

Los valores para el viaje de Año Nuevo son:

$71.900 en clase turista

$81.900 en salón

$89.900 en preferencial

Los boletos se pueden adquirir en la página disponible, CLIC AQUÍ, donde también se encuentra disponible el cronograma completo del recorrido.

Con estas salidas especiales, el Tren del Recuerdo refuerza su propuesta como una alternativa turística distinta para cerrar el año, uniendo patrimonio, viaje y celebración en un solo panorama.