Comercio ajusta sus horarios por Navidad: revisa hasta qué hora abrirán malls y supermercados

A medida que se acerca Navidad, el flujo de personas aumenta con fuerza en centros comerciales y supermercados a lo largo del país. Las compras de última hora, la búsqueda de regalos y los preparativos para las celebraciones han generado una alta afluencia, lo que llevó al comercio a modificar su funcionamiento habitual.

Tal como ocurre cada fin de año, los horarios se adaptan a las fechas clave. El miércoles 24 de diciembre, víspera de Navidad, los locales cerrarán antes de lo normal, mientras que el jueves 25 es feriado irrenunciable, por lo que la mayoría de las tiendas no abrirá sus puertas. Conocer estos cambios resulta fundamental para organizar las compras y evitar inconvenientes.

Cómo funcionarán los malls en los días previos a Navidad

Parque Arauco atenderá hasta el lunes 23 de diciembre entre las 10:00 y las 22:00 horas. El miércoles 24 abrirá desde las 9:00 y cerrará a las 18:00 horas. El jueves 25 el comercio permanecerá cerrado, con excepción de Cinépolis y el teatro Mori.

En el caso de Mall Plaza, la operación entre el 19 y el 23 de diciembre será de 9:30 a 21:30 horas, mientras que el patio de comidas funcionará entre las 10:00 y las 23:00 horas. Cada recinto cuenta con horarios particulares que pueden revisarse en su sitio web oficial, CLIC AQUÍ. Cenco Malls, en tanto, informó que los horarios varían según la sucursal y que el detalle actualizado está disponible en sus plataformas digitales.

Mall Vivo El Centro abrirá el lunes 23 entre las 10:00 y las 21:00 horas, y el martes 24 atenderá desde las 9:00 hasta las 19:00 horas. El jueves 25 permanecerá cerrado. Por su parte, Mall Marina, Mall Curicó y Mall del Centro de Concepción funcionarán hasta el 23 de diciembre de 9:30 a 21:30 horas, mientras que el 24 cerrarán a las 18:30 horas.

Hasta qué hora atenderán los supermercados el 24 de diciembre

En el rubro de los supermercados, Jumbo informó que el miércoles 24 cerrará a las 18:30 horas y no abrirá el jueves 25. Santa Isabel atenderá el 24 hasta las 19:30 horas. Lider funcionará ese día hasta las 18:00 horas, mientras que Lider Express lo hará hasta las 18:30 horas.

Planificar con anticipación y revisar los horarios específicos de cada local permitirá realizar las compras navideñas sin contratiempos en uno de los periodos de mayor demanda del año.