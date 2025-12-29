Año Nuevo 2026: las cábalas que buscan atraer salud, amor y prosperidad

El cambio de calendario suele venir acompañado de rituales cargados de simbolismo. En Chile y otros países de la región, las cábalas de Año Nuevo siguen vigentes como una forma de proyectar deseos de abundancia, buena suerte y bienestar para el ciclo que comienza. De cara al 2026, estas tradiciones populares vuelven a instalarse como parte infaltable de la celebración.

Desde gestos simples hasta rituales más elaborados, las creencias apuntan a influir en distintos ámbitos de la vida, como el amor, el dinero, los viajes o la salud.

Qué rituales se asocian al amor y las relaciones

Entre las prácticas más conocidas está el anillo en la copa, una de las cábalas más extendidas para atraer estabilidad afectiva, matrimonio o fortalecer vínculos. También destaca el primer abrazo a la medianoche, que según la tradición debe darse a una persona del sexo opuesto si el objetivo es encontrar pareja durante el año.

El color de la ropa interior también cumple un rol simbólico: el rojo se asocia directamente con el romance, mientras que intercambiar prendas con la pareja a las 12 busca reforzar la unión durante el nuevo ciclo.

Cómo atraer prosperidad y abundancia en el 2026

Las cábalas ligadas al dinero y la estabilidad económica son de las más practicadas. Comer lentejas en Año Nuevo es una de las tradiciones más antiguas en Chile y se vincula directamente con la abundancia. A esto se suma guardar billetes en el zapato derecho o portar 13 monedas durante la noche.

Otras creencias apuntan a no iniciar el año con deudas, ya que, según la superstición, comenzar endeudado atraería dificultades económicas en los meses siguientes. Rellenar el salero y la despensa también es interpretado como una señal de abundancia para el año entrante.

¿Existen cábalas para viajar y cumplir metas?

Quienes proyectan un año marcado por los viajes suelen recurrir a la tradicional maleta a medianoche. La costumbre indica salir a dar una vuelta a la manzana con el equipaje, o incluso subirse a una silla con la maleta, como símbolo de futuros desplazamientos.

Subirse a una silla o escalera también tiene un significado más amplio: representa que el año venidero irá en ascenso. Para reforzar la buena fortuna, la tradición aconseja bajar siempre con el pie derecho.

Qué rituales buscan dejar atrás lo negativo

El inicio del año también se asocia a la limpieza de energías. Barrer hacia la calle a las 12, quemar un papel con pensamientos o situaciones negativas, o lanzar un vaso de agua hacia afuera del hogar son prácticas que simbolizan el cierre de ciclos adversos.

Encender todas las luces de la casa y abrir las puertas a medianoche también forma parte de estas creencias, con la idea de despedir el año viejo y dar paso a uno nuevo lleno de oportunidades.

Qué otras tradiciones siguen vigentes

Entre las cábalas clásicas se mantienen las 12 uvas, pidiendo un deseo por cada una, y la vela blanca, que se enciende para atraer paz y buena suerte. Vestirse de blanco se asocia con la salud, mientras que portar un ajo en la billetera continúa siendo un símbolo de protección y prosperidad.

Más allá de la creencia personal, estas tradiciones siguen marcando el inicio del Año Nuevo como un momento de esperanza, renovación y proyección de deseos para el 2026.