Subsidio DS1 Tramo 1: apoyo estatal clave para acceder a la primera vivienda

El acceso a la casa propia sigue siendo una de las principales preocupaciones de las familias en Chile. En ese contexto, el Subsidio DS1 Tramo 1 se consolida como una herramienta estatal que permite financiar parte de la compra de una vivienda nueva o usada, facilitando el ingreso al mercado inmobiliario de quienes buscan su primer hogar.

Este beneficio, administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), entrega un aporte económico que varía entre 600 y 750 Unidades de Fomento (UF), monto que se descuenta directamente del valor total del inmueble.

Cuál es el valor máximo de la vivienda para acceder al Subsidio DS1 Tramo 1

El precio de la vivienda es un factor determinante para optar a este beneficio. En el caso de las regiones comprendidas entre Coquimbo y Los Lagos, el inmueble no puede superar las 1.100 UF para obtener un subsidio de 600 UF.

Sin embargo, en zonas con mayores costos asociados, el tope aumenta. En regiones como Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes, así como en las provincias de Chiloé y Palena y en las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández, el valor máximo permitido asciende a 1.200 UF, con un subsidio que alcanza las 700 UF.

Qué requisitos se deben cumplir para postular al Subsidio DS1 Tramo 1

Para iniciar el proceso de postulación, las personas interesadas deben cumplir una serie de condiciones establecidas por la normativa vigente. Entre ellas, se exige ser mayor de 18 años y contar con cédula de identidad vigente. En el caso de ciudadanos extranjeros, se solicita cédula para extranjeros con residencia definitiva al día.

Además, es obligatorio disponer de una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos 12 meses de antigüedad previos a la postulación y mantener el monto exigido depositado hasta el último día del mes anterior al trámite, sin realizar giros posteriores.

Otro requisito clave es estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el 60% de calificación socioeconómica. En el caso de adultos mayores, el límite se amplía hasta el 90% de mayor vulnerabilidad.

Cuando la postulación se realiza de forma colectiva, el grupo debe estar compuesto por al menos 10 integrantes, gestionar el proceso a través de una Entidad Patrocinante y contar con un proyecto habitacional aprobado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Cómo se realiza la postulación al Subsidio DS1 Tramo 1

Una vez cumplidos los requisitos previos —como la apertura de la cuenta de ahorro, la revisión del RSH y la verificación de las fechas oficiales—, la postulación puede efectuarse de manera online a través del sitio web del Minvu, CLIC AQUÍ.

También existe la alternativa de realizar el trámite de forma presencial en oficinas del Serviu o en instituciones públicas con convenio, siempre bajo un sistema de atención con cita previa.