Alerta Temprana Preventiva en Arica y Parinacota por condiciones meteorológicas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que continúan vigentes diversos avisos meteorológicos que afectan a la Región de Arica y Parinacota, asociados a fenómenos propios de la precordillera y la cordillera durante los primeros días de enero.

Qué alertamientos meteorológicos están activos en la región

Según el reporte oficial, se encuentran en desarrollo los siguientes avisos:

Aviso A504-2: probabilidad de tormentas eléctricas en sectores de precordillera y cordillera, con vigencia entre el 2 y el 6 de enero.

Aviso 1: precipitaciones de carácter normal a moderado en las mismas zonas geográficas, previstas entre el 3 y el 5 de enero.

Estos fenómenos podrían generar impactos en zonas de mayor vulnerabilidad, especialmente en áreas cordilleranas.

Qué decisión adoptó SENAPRED ante este escenario

Con base en estos antecedentes y tras la coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota, la Dirección Regional del SENAPRED resolvió actualizar la Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico para la Provincia de Parinacota y la comuna de Camarones.

La medida se mantiene vigente desde el 30 de diciembre y continuará activa mientras las condiciones meteorológicas así lo requieran.

Qué implica la Alerta Temprana Preventiva

La actualización de esta alerta representa un refuerzo en las acciones de vigilancia, a través de un monitoreo permanente y detallado de las condiciones de riesgo y de las vulnerabilidades existentes frente a la amenaza climática.

En este contexto, se coordinan y activan los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), con el objetivo de asegurar una respuesta oportuna ante posibles situaciones de emergencia derivadas del evento meteorológico.