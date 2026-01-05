Resultados PAES: fechas clave y exigencias para ingresar a Pedagogía

A inicios de diciembre se llevó a cabo una nueva rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), evaluación decisiva para quienes buscan ingresar a universidades y carreras que exigen puntajes o condiciones específicas de admisión.

De acuerdo con el calendario oficial del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), los resultados de la prueba serán publicados el 5 de enero, fecha que marcará el inicio del proceso de postulaciones para miles de estudiantes a lo largo del país.

Entre las carreras con exigencias particulares se encuentra Pedagogía, que requiere cumplir al menos uno de varios criterios habilitantes para poder postular.

Cuáles son los requisitos para ingresar a Pedagogía

Uno de los requisitos establecidos por el Demre es haber rendido la PAES y obtener un puntaje promedio entre las pruebas obligatorias —Competencia Lectora y Competencia Matemática 1— que permita ubicarse en el percentil 33 o superior. Para este proceso, dicho promedio equivale a 540 puntos o más.

Otra alternativa es contar con un promedio de notas de enseñanza media que sitúe al postulante dentro del 20% con mejor rendimiento académico de su establecimiento, lo que también habilita la postulación a esta carrera.

Además, pueden acceder quienes hayan aprobado un Programa de Preparación y Acceso a Carreras de Pedagogía o a la Educación Superior (PACE) y cuenten con un puntaje PAES válido obtenido en 2024 o 2025.

¿Existen vías especiales de acceso a Pedagogía?

El último requisito considera a personas que hayan aprobado un programa PACE y se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad. En estos casos, no es obligatorio haber rendido la PAES durante los procesos 2024 o 2025, ampliando así las opciones de ingreso a la formación docente.