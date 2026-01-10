Feria Mascotas Chillán 2026: revisa el programa de actividades para este sábado 10 de enero

Este sábado 10 de enero, Chillán será el escenario de la Feria Mascotas Chillán en Vivo Outlet, un evento pensado para visibilizar y promover el trabajo de micro, pequeñas y medianas empresas de la región de Ñuble. La actividad contará con 25 emprendimientos locales, espacios recreativos para mascotas, competencias de disfraces, exposiciones de animales y variadas experiencias para petlovers de todas las edades.

La feria está diseñada para todo público, pero especialmente para quienes conviven con animales de compañía. Se busca generar un espacio familiar y participativo que fomente la interacción entre los asistentes y sus mascotas, promoviendo al mismo tiempo el vínculo responsable con los animales.

Qué productos y servicios estarán disponibles

Durante la jornada, los visitantes podrán acceder a una oferta diversa de productos y servicios locales, que incluyen alimentación y accesorios para mascotas, servicios de crematorio, artesanías, gastronomía y más. La feria representa una oportunidad única para conocer y apoyar a los emprendimientos de la región.

Autoridades destacan el apoyo al emprendimiento local

El gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, resaltó la importancia de esta alianza con Sercotec para generar oportunidades de exhibición y comercialización:

“A través de esta alianza, estamos generando oportunidades reales para que nuestros emprendedores y emprendedoras puedan mostrar sus productos y servicios en un mercado que crece día a día, como es el de las mascotas. Esta feria no sólo es un punto de encuentro familiar, sino una vitrina fundamental para el desarrollo económico local”.

Por su parte, la directora regional de Sercotec, Alejandra Sandoval, invitó a la comunidad a participar y destacó las actividades programadas:

“Como Sercotec estamos felices de poder iniciar el año en colaboración con el Gobierno Regional en una nueva feria que apoya a los pequeños y medianos empresarios de la región. En este caso, es una feria de las mascotas que se va a realizar este sábado 10 de enero en Vivo Outlet, donde van a encontrar expositores con productos de todo ámbito para sus mascotas. Durante toda la jornada habrá actividades, entre ellas el concurso de disfraces, al que podrán inscribirse a través de nuestras redes sociales mediante un código QR, así que los invito a revisar las redes de Sercotec y del Gobierno Regional para participar”.

Desde el nivel central, el seremi de Economía, Fomento y Turismo de Ñuble, Juan Pablo Arévalo, enfatizó la importancia de este tipo de eventos:

“Es una instancia que viene a normalizar y también a acostumbrarnos de que nuestras mascotas son parte de nuestra familia y que tenemos que ir generando espacios que promuevan la buena vida de ellos, y al mismo tiempo seguir fomentando la producción y la comercialización de productos que van dirigidos a ellos. Por tanto, acá es súper importante que no solamente invitemos a quienes quieran ir a concursar, sino que también a quienes quieran visitar y conocer los emprendimientos de nuestra región, que están en el marco del fomento al cuidado de las mascotas”.

Programa de actividades

10:00 horas: Apertura de la feria

11:00 horas: Inauguración oficial

12:30 horas: Presentación de razas de competencia

14:00 horas: Concurso “Trivia de las Mascotas”

15:30 horas: Presentación del adiestrador canino Dogvid

17:45 horas: Instalación de la alfombra para desfile de disfraces y preparación del jurado

18:00 horas: Desfile de disfraces

19:30 horas: Premiación y cierre de la jornada

La Feria Mascotas Chillán es gratuita y abierta a toda la comunidad, ofreciendo un espacio donde convergen emprendimiento local, bienestar animal y actividades para toda la familia.