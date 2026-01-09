Ministra defiende resultados de Casen y advierte que cifras “deben leerse sin autocomplacencia”

Con un llamado a la cautela y lejos de cualquier lectura triunfalista, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro (FA), calificó como una “buena noticia para el país” los resultados de la Encuesta Casen 2024, que dan cuenta de una disminución significativa de la pobreza en Chile, aunque advirtió que las cifras siguen planteando desafíos relevantes.

Según los datos oficiales, entre 2022 y 2024 cerca de 600 mil personas salieron de la pobreza. La medición por ingresos bajó de 20,5% a 17,3%, mientras que la pobreza multidimensional retrocedió de 20% a 17,7%. La secretaria de Estado enfatizó que esta disminución se registra bajo una nueva metodología, más exigente que la utilizada en mediciones anteriores.

En entrevistas radiales con ADN y T13, Toro explicó que el cambio metodológico fue clave para reflejar de mejor forma los estándares de vida actuales. Detalló que la actualización incluyó una nueva canasta básica alimentaria más saludable, la eliminación parcial de alimentos ultraprocesados, el fin del llamado “alquiler imputado” y mayores exigencias en la medición de la pobreza multidimensional, incorporando indicadores como aprendizaje escolar, conectividad digital y carencias asociadas a los cuidados.

La ministra sostuvo que, de haberse mantenido la metodología anterior, la pobreza por ingresos habría alcanzado solo un 4,9%, cifra que calificó como poco representativa de la realidad actual del país. “Nosotros mismos buscamos ponernos más exigentes, porque si el país avanza, también deben hacerlo los estándares con que medimos la pobreza”, afirmó.

Pese a la baja registrada, Toro recalcó que el 17,3% de la población —más de 3,4 millones de personas— continúa en situación de pobreza. En ese sentido, llamó a valorar la tendencia a la baja “sin autocomplacencia”, señalando que persisten brechas relevantes, como las de género, infancia y pueblos indígenas, cuyos indicadores siguen por sobre el promedio nacional.

La secretaria de Estado fue enfática: “Es una cifra que llama a la reflexión. Nosotros creemos que es importante valorar positivamente la disminución de la pobreza y la disminución en todos los grupos humanos, pero hacerlo sin autocomplacencia, porque queda mucho camino por delante”.

Metodología y contexto

La Casen 2024 incorporó por segunda vez desde 1987 un cambio metodológico de esta magnitud, siguiendo las recomendaciones de una comisión asesora presidencial. Esto permitió recalcular las cifras de 2022 bajo los mismos criterios y mantener la comparabilidad de la serie histórica. Según recalcó la ministra, los cambios responden a la evolución de los patrones de consumo y a una definición más actualizada de lo que se entiende por condiciones de vida dignas.

En el marco de la presentación de la Casen 2024, la ministra criticó una nota publicada por El Mercurio, que señalaba un supuesto aumento de la pobreza multidimensional en adultos mayores, personas con discapacidad y pueblos indígenas.

Hoy en El Mercurio aparece una información incorrecta y que es necesario rectificar: la pobreza multidimensional no aumentó en personas mayores, en personas con discapacidad ni en personas pertenecientes a pueblos indígenas. En el caso de personas mayores baja de 16,3% en 2022 a… pic.twitter.com/EiSPdjpQYy — Javiera Toro Cáceres (@javieratoroc) January 9, 2026

Casen 2024 by Andrés Cárdenas