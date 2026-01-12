Revisa fechas y horarios para la postulación a universidades en Chile

La Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) sigue siendo un elemento central en los procesos de admisión universitaria en Chile. Aunque algunas instituciones no establecen un puntaje mínimo para postular, sí exigen que la evaluación haya sido rendida, mientras que otras universidades consideran este examen como un requisito no obligatorio dentro de sus criterios de selección.

Cuándo y dónde se pueden revisar los resultados de la PAES

De acuerdo con información del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), los puntajes de la PAES estarán disponibles desde las 08:00 horas del lunes 5 de enero de 2026.

En qué fecha comienza el proceso de postulación a las universidades

El mismo lunes 5 de enero de 2026, a partir de las 09:00 horas, se dará inicio al periodo de postulaciones a las universidades. Este proceso se extenderá hasta el jueves 8 de enero de 2026.

Para completar la postulación, los interesados deberán ingresar a la plataforma Acceso Educación Superior, utilizando su documento de identidad y contraseña correspondiente.