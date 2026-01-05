Subsidio Eléctrico: beneficio estatal reduce el valor de la cuenta de luz para hogares vulnerables

El Subsidio Eléctrico es una ayuda de carácter transitorio impulsada por el Estado, cuyo objetivo es aliviar el gasto mensual en electricidad de los hogares que cumplen con los requisitos establecidos. Este apoyo se traduce en un descuento directo aplicado a la boleta del servicio eléctrico.

Para acceder al beneficio, las personas deben postular dentro de los plazos definidos por el Ministerio de Energía en cada proceso de convocatoria. La solicitud puede realizarse de manera presencial o telefónica a través de Chile Atiende, así como también de forma digital mediante la Ventanilla Única Social.

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial del beneficio, la cuarta convocatoria fue la más reciente y estuvo abierta entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre.

Cuándo se informarán los resultados de la última postulación

Los resultados correspondientes a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico serán publicados durante febrero de 2026, en una fecha que aún no ha sido confirmada por la autoridad. La información estará disponible en la plataforma web oficial del beneficio, CLIC AQUÍ.

Adicionalmente, quienes hayan ingresado correctamente su correo electrónico durante la postulación recibirán una notificación vía e-mail. Para resolver dudas o realizar consultas, estarán habilitados los canales de atención de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y Chile Atiende.

De qué depende el monto del Subsidio Eléctrico

El valor del descuento otorgado varía según la cantidad de personas que integran el hogar beneficiado.

En hogares unipersonales, el subsidio asciende a $30.270. Para familias compuestas por dos o tres integrantes, el monto alcanza los $39.348. En tanto, los hogares con cuatro o más personas reciben un descuento de $54.486 en su cuenta de electricidad.

Quiénes pueden acceder a este beneficio estatal

Para postular al Subsidio Eléctrico, es necesario pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) o contar con al menos una persona electrodependiente debidamente inscrita.

Además, los hogares deben mantener sus cuentas de electricidad al día y disponer de un número de cliente asociado a una tarifa o consumo residencial, requisito indispensable para la aplicación del descuento.