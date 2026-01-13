Loto acumula $8.700 millones y prepara sorteo ultra acumulado este martes

El Loto de la Polla Chilena de Beneficencia alcanzó uno de los pozos más altos de los últimos años. Luego de 23 sorteos consecutivos sin ganadores, el juego llega a casi dos meses de acumulación y este martes 13 de enero a las 21:00 horas sorteará un Pozo Ultra Acumulado de $8.700 millones.

El monto corresponde a la suma de todas las categorías del sistema Loto, disponible a través del sitio oficial de Polla Chilena (https://www.polla.cl/es/view/juego/loto), donde una misma combinación de números permite participar en varios juegos asociados.

Según explicó Patricio González, gerente comercial de Polla Chilena de Beneficencia, “estamos en el sorteo número 23 sin ganadores del Loto, lo que nos tiene a punto de cumplir dos meses de acumulación. Hace tiempo que no teníamos un pozo de este nivel”.

Cómo se reparte el pozo de $8.700 millones

El Pozo Ultra Acumulado se distribuye entre las siguientes categorías:

Loto: $2.710 millones

Recargado: $2.260 millones

Revancha: $400 millones

Desquite: $510 millones

A estos montos se suman los premios Jubilazo, que entregan ingresos mensuales de largo plazo:

4 Jubilazos de $1 millón mensuales por 20 años

3 Jubilazos de $500 mil mensuales por 20 años

Jubilazos de $1 millón mensuales y de $500 mil mensuales por 50 años

La suma de todas estas categorías conforma el pozo total estimado de $8.700 millones.

Fecha del sorteo y entrega de resultados

El sorteo que definirá este Pozo Ultra Acumulado se realizará el martes 13 de enero a las 21:00 horas. Los resultados se darán a conocer el mismo día a través de los canales oficiales de Polla Chilena de Beneficencia y en su plataforma digital https://www.polla.cl/es/view/juego/loto.

Los boletos pueden adquirirse hasta minutos antes del sorteo en más de 2.000 agencias a lo largo del país, así como también de forma online a través del sitio web oficial de la institución.

Cómo jugar al Loto

Para participar, cada jugador debe seleccionar 6 números entre el 1 y el 41. Esa combinación activa automáticamente los juegos asociados —Revancha, Desquite, Recargado y Jubilazo— mediante un comodín, lo que permite competir por múltiples premios con un solo boleto.

En una misma jugada se pueden marcar hasta 10 números, lo que amplía las combinaciones posibles. El detalle completo de reglas, valores y categorías de premios está disponible en la plataforma oficial del juego Loto de Polla Chilena.

Un pozo que abre la puerta a nuevos proyectos personales

Más allá de lo estadístico, un pozo de esta magnitud representa para muchas personas la posibilidad de cambiar de vida, saldar deudas, comprar una vivienda, financiar estudios, emprender o asegurar tranquilidad económica para la familia. En contextos de alta acumulación como este, el Loto se transforma en un espacio donde miles de chilenos proyectan planes y sueños de largo plazo.

Con un pozo que supera los $8.700 millones, este sorteo aparece como uno de los hitos más relevantes del inicio de año para quienes participan en el juego, en un escenario donde incluso un solo ganador podría acceder a una suma histórica.