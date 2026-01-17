Corte de agua programado en Arica: cuándo y dónde afectará el suministro

Aguas del Altiplano informó a través de su plataforma digital que la comuna de Arica experimentará un corte de agua programado el jueves 22 de enero, que se extenderá por 15 horas.

El suministro se interrumpirá desde las 15:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente, precisó la empresa.

Qué sectores serán afectados

La suspensión temporal alcanzará a los barrios Antártica, Capitán Ávalos, Avenida Linderos Oriente, Renato Rocca, Tucapel, Azola, Diego Portales y Carlos Pezoa Véliz.

Dónde se podrá acceder a agua durante el corte

Para mitigar inconvenientes, se habilitarán puntos de abastecimiento alternativo en los siguientes lugares:

Isla Molino con Calle Uno

Linderos Oriente con El Solar

Real Armada con Encomenderos

Villarrica con José Morales Cares

Avenida Loa con Chapiquiña

Aguas del Altiplano explicó que la interrupción es necesaria para realizar reparaciones en las redes de agua potable, por lo que se recomienda a los vecinos almacenar agua previamente.

Para consultas adicionales, la empresa dispone de información en www.aguasdelaltiplano.cl y a través del Centro de Atención al Cliente 600 600 9900.