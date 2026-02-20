Cómo funcionará el pago con tarjetas bancarias en el Metro de Santiago

A partir del 13 de febrero, el sistema de transporte capitalino incorporará un nuevo medio de pago que permitirá utilizar tarjetas bancarias de débito, crédito y prepago en todas las estaciones del Metro de Santiago y en el servicio Tren Nos–Estación Central. La medida fue anunciada por el Ministerio de Transportes como parte de un proceso de modernización del transporte público.

La iniciativa comenzará en modalidad de marcha blanca y considera una implementación gradual que, en una segunda etapa, sumará a los buses del sistema durante el último trimestre del año.

“Como en muchas partes del mundo, esta tecnología se incorpora haciendo una habilitación escalonada, es decir, de forma progresiva y controlada”, sostuvo el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, en un punto de prensa para anunciar la medida.

“En esta primera etapa estará disponible en los servicios que hemos detallado, para posteriormente ser habilitado -a fines de 2026- en los buses”, agregó.

Cómo operará el pago con tarjetas bancarias en el Metro

El sistema aceptará tarjetas Visa o Mastercard que cuenten con tecnología contactless y que estén habilitadas por la institución bancaria emisora. El pago podrá realizarse tanto con tarjetas físicas como mediante billeteras digitales, además de dispositivos compatibles como relojes inteligentes.

Antes de utilizar este medio de pago, se recomienda verificar con el banco correspondiente si la tarjeta está autorizada para su uso en transporte público.

Qué cambia en el proceso de validación

El mecanismo de ingreso se mantendrá similar al actual: bastará con acercar la tarjeta o dispositivo al validador habilitado para que la transacción se efectúe de manera inmediata. Una vez confirmada, se activará la señal verde que permite el acceso al servicio.

Los cobros se procesarán al cierre de cada jornada, consolidando todos los viajes realizados en un único cargo diario que aparecerá reflejado en la cartola bancaria.

¿Habrá integración tarifaria entre Metro y Tren Nos?

El pago con tarjeta bancaria permitirá la integración tarifaria entre Metro y Tren Nos–Estación Central, siempre que el viaje se realice utilizando exactamente el mismo medio de pago en ambos servicios.

“Para que opere la tarifa integrada entre Metro-tren y Metro en esta primera etapa, es muy importante que las personas tengan la precaución de utilizar el mismo medio de pago. Si vienen viajando con una tarjeta de crédito o de débito de alguna de las marcas, tienen que utilizar la misma en el Metro y en Metro-tren para que la tarifa se integre. Lo mismo si están usando QR o tarjeta BIP”, señaló Felipe Bravo, gerente general de Metro.

Qué tarifas y usuarios están incluidos

Este nuevo sistema estará disponible únicamente para el pasaje adulto y no aplicará a tarifas rebajadas o con beneficios, como las correspondientes a estudiantes o personas mayores. Asimismo, no contempla cargos adicionales, por lo que el valor del viaje será el mismo que el aplicado a otros medios de pago vigentes, como la tarjeta bip! o el QR.

La red de Metro de Santiago se suma así a una experiencia que ya ha sido implementada en otras ciudades del país, entre ellas Copiapó, Rancagua, Chillán, Temuco y Punta Arenas. En una próxima etapa, se proyecta la incorporación de Antofagasta, La Serena y Coquimbo.