Tesorería reconoce que no puede saber si fondos embargados por deudas CAE corresponden a sueldos

La discusión por los embargos a deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE) sumó un nuevo antecedente en la comisión de Hacienda de la Cámara. El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, admitió que la Tesorería no puede determinar si los recursos existentes en una cuenta bancaria corresponden a remuneraciones antes de ordenar un embargo.

Ante una consulta del diputado Boris Barrera (PC), Nobizelli explicó que el organismo solo conoce en qué banco una persona podría tener cuentas, pero no tiene acceso a su contenido. Por ello, los embargos se ejecutan mediante un “mandato ciego”, sin identificar previamente el origen de los fondos.

El tesorero sostuvo que, si una persona acredita posteriormente que el dinero retenido corresponde a su sueldo, puede reclamar ante la Tesorería o recurrir a los tribunales para solicitar la revisión de la medida.

Además, precisó que las 1.535 personas notificadas de embargos no necesariamente sufrieron retenciones de dinero, ya que en muchos casos las cuentas no registraban fondos o activos financieros.

La sesión también incluyó cuestionamientos políticos. La diputada Emilia Schneider (FA) criticó la ausencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y puso en duda la disposición del Ejecutivo para abordar el problema. El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, respondió que el ministro se encontraba sesionando simultáneamente en la comisión de Hacienda del Senado y aseguró que el Gobierno mantiene plena disposición para discutir la situación de los deudores del CAE.