Diputada Ossandón (RN) en contra de AC a Grau: “es pan para hoy y hambre para mañana”

La diputada de Renovación Nacional y segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, ratificó su rechazo a la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, argumentando que el libelo carece de fundamentos suficientes para acreditar una infracción a la Constitución.

La parlamentaria ya había adelantado su voto en contra de la iniciativa y volvió a defender esa posición, en medio del debate político generado por la acción impulsada por sectores del oficialismo. Ossandón sostuvo que el principal problema del libelo radica en que pretende transformar errores o desaciertos en proyecciones económicas en causales de responsabilidad constitucional.

“Yo creo que esto al final ”, afirmó la legisladora en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, agregando que mantiene dudas respecto de que la acusación logre avanzar en las etapas posteriores de su tramitación.

En esa línea, planteó que el criterio utilizado podría abrir la puerta a acciones similares contra futuras autoridades por incumplimientos de metas o estimaciones que finalmente no se concreten.

“Tú no puedes transformar una mala predicción económica, y no solo económica”, señaló, ejemplificando con eventuales metas en materias de salud pública que no lleguen a cumplirse completamente.

La diputada también abordó los cuestionamientos que han surgido desde el mundo jurídico respecto del contenido de la acusación, particularmente las declaraciones de la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, quien manifestó que no observa infracciones constitucionales en el texto presentado.

Sobre ello, Ossandón destacó el peso de la opinión de la abogada. “Marisol Peña hoy día tiene removido a muchas personas, porque es una persona muy respetada, muy objetiva, muy constitucionalista, y sabe perfectamente lo que es una infracción a la Constitución y cuál no”, afirmó.

La parlamentaria fue más allá y advirtió que el razonamiento utilizado por los impulsores del libelo podría terminar afectando al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, si en el futuro algunas de sus estimaciones económicas no se concretan. “Pero en el fondo si hay alguien que está en el horno hoy día es el ministro Quiroz”, sostuvo.

La afirmación coincide con los reparos que desde distintos sectores han surgido luego de que el propio Quiroz relativizara el argumento central de la acusación al señalar que “las proyecciones nunca son exactas en economía”.

Pese a reconocer que su postura podría generar costos políticos dentro de su sector, Ossandón defendió su decisión. “Los que estamos y tenemos la valentía de decir yo estoy en contra, vamos a tener altos costos políticos”, concluyó la diputada.