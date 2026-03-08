Bono de Invierno 2026: pago único para personas mayores se entregará junto a la pensión de mayo

Durante los primeros meses de 2026, las personas mayores recibirán el tradicional Bono de Invierno, un apoyo estatal destinado a enfrentar los gastos propios de la temporada más fría del año. Este beneficio se deposita automáticamente junto a la pensión de mayo y no está afecto a descuentos tributarios.

El monto fijado para este año asciende a $81.257 y se otorga sin necesidad de realizar trámites, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa vigente.

¿Se debe postular al Bono de Invierno 2026?

No. El aporte se paga de manera automática a quienes cumplan los requisitos. Según la información oficial de ChileAtiende, no es necesario inscribirse ni realizar solicitudes adicionales, ya que el sistema identifica a los beneficiarios en base a sus antecedentes previsionales.

Cuántas veces se paga el beneficio

El Bono de Invierno se entrega solo una vez al año. El pago se incorpora a la pensión correspondiente a mayo, por lo que no se recibe en cuotas ni en meses posteriores.

Quiénes pueden recibir el Bono de Invierno 2026

El aporte está dirigido a personas que tengan 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), de Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), de Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o de mutualidades de empleadores, siempre que su pensión sea igual o inferior a la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

Jubilados de AFP que reciben Pensión Mínima con Garantía Estatal.

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no perciben otra pensión.

Personas con pensiones de reparación para víctimas de prisión política y tortura, pensión de viudez de reparación o pensión no contributiva de exonerados políticos.

Pensionados de cualquier régimen que reciban Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) o PGU y cuya pensión base no supere la pensión mínima de vejez.

Quiénes quedan fuera del pago

No accederán al bono quienes perciban más de una pensión cuyo total supere el monto de la pensión mínima de vejez. También están excluidos:

Beneficiarios del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años

Personas que reciben indemnización asociada a la actividad del carbón

Este aporte busca aliviar los gastos adicionales que enfrentan los adultos mayores durante el invierno, especialmente en calefacción, salud y alimentación, consolidándose como uno de los apoyos económicos más relevantes del primer semestre.