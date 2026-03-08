Fin de semana con lluvias: revisa las zonas donde volverán los sistemas frontales

Tras una semana marcada por lluvias al inicio y luego por un repunte de las temperaturas en varias regiones del centro y sur del país, el panorama meteorológico comenzará a mostrar variaciones durante los próximos días. El escenario tenderá a estabilizarse hacia condiciones más cercanas a lo habitual para esta época, con el retorno de sistemas frontales al territorio nacional.

El denominado “escudo antifrentes”, generado por la presencia de un anticiclón que bloqueó el avance de sistemas meteorológicos hacia Chile, comenzará a debilitarse. Esto permitirá nuevamente el ingreso de frentes desde el sur durante el fin de semana.

La alta presión fría que permanecía en la zona austral se desplazará hacia Argentina, reduciendo la barrera que mantenía alejados los frentes y facilitando que uno de ellos alcance el territorio continental en los próximos días.

Durante el sábado 7 de marzo se espera que el frente comience a manifestarse con abundante nubosidad sobre sectores del sur y la Patagonia. Aunque no avanzará hacia la zona central, la inestabilidad asociada podría generar mayor presencia de nubes en el litoral e incluso algunas lloviznas aisladas.

Entre la tarde y la noche del sábado, el sistema frontal cruzará debilitado, dejando precipitaciones de carácter débil y aislado entre Puerto Montt y sectores de Aysén, Coyhaique y Cochrane.

La aproximación de un segundo sistema frontal prevista para el domingo contribuirá a mantener condiciones inestables en la Patagonia durante la mañana del 8 de marzo. Este nuevo sistema avanzará durante la noche del domingo con lluvias que tenderán a intensificarse entre las regiones de Los Ríos y Aysén, dando inicio a la nueva semana con precipitaciones en el sur y la Patagonia.

Cómo cambiará el tiempo en la zona central este fin de semana

Aunque los frentes no alcanzarán directamente la zona central, el paso de estos sistemas por el sur generará una vaguada en altura —una masa de aire más frío que se extiende desde niveles superiores de la atmósfera— que favorecerá el aumento de nubosidad desde la tarde y noche del sábado.

Esta condición ayudará a moderar las altas temperaturas registradas durante los últimos días en varias regiones del país.

Además, la combinación entre la inestabilidad en altura y la gran cantidad de humedad presente al otro lado de la cordillera, donde se desarrollan tormentas intensas en Argentina, podría favorecer la formación de nubes convectivas en sectores cordilleranos del centro de Chile.

Las probabilidades de precipitaciones se concentrarán principalmente en la cordillera entre las regiones de Coquimbo y el Maule. La nubosidad comenzará a desarrollarse de forma más tenue durante la tarde del sábado, pero tenderá a intensificarse el domingo.

Incluso existe la posibilidad de que se registren algunas gotas aisladas hacia el final del domingo en sectores precordilleranos de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

Cómo estará el tiempo en el norte de Chile este fin de semana

En la zona norte del país predominarán condiciones mayormente despejadas durante el fin de semana. No obstante, el interior de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá presentará mayor nubosidad entre viernes y sábado, con probabilidad de chubascos dispersos durante la tarde y primeras horas de la noche.

En el litoral de las regiones de Atacama y Coquimbo también se espera presencia de nubes, especialmente durante la mañana. Con el avance del día, las condiciones tenderán a despejarse.

En cuanto a las temperaturas, Copiapó no superará los 30 °C durante el fin de semana, mientras que en las playas de la Región de Coquimbo las máximas rondarán los 22 °C.

En el litoral de Antofagasta se proyectan máximas entre 23 y 26 °C, mientras que en ciudades como Iquique y Arica los termómetros podrían alcanzar entre 26 y 27 °C durante las tardes.