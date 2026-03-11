Cambio de mando presidencial 2026: dónde ver la transmisión en vivo

Hoy miércoles 11 de marzo se desarrollará en Chile una nueva ceremonia de cambio de mando presidencial, instancia que marca el inicio de un nuevo periodo de gobierno de cuatro años y que forma parte de las tradiciones institucionales del país.

La actividad se realizará en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso, donde el presidente saliente, Gabriel Boric, traspasará oficialmente el mando al mandatario electo, José Antonio Kast. El acto se efectuará ante el Pleno del Congreso en el Salón de Honor del edificio legislativo.

Durante la ceremonia se concretará el traspaso formal de los símbolos presidenciales, momento que da inicio al nuevo periodo presidencial.

A qué hora comienza el cambio de mando

Según el programa oficial, la ceremonia está agendada para comenzar a las 12:00 horas. No obstante, las actividades vinculadas al evento iniciarán desde temprano con la llegada de delegaciones internacionales, autoridades y parlamentarios a la ciudad de Valparaíso.

En el acto central, Gabriel Boric entregará la banda presidencial y la piocha de O’Higgins, los dos símbolos que representan la jefatura de Estado en Chile.

Cómo ver el cambio de mando en vivo

La ceremonia será transmitida oficialmente por las señales institucionales de TV Senado y TV Cámara, encargadas de difundir el evento desde el Congreso Nacional.

Además, los principales canales de televisión abierta realizarán una transmisión conjunta en cadena nacional para cubrir el cambio de mando.