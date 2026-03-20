Precio de la bencina esta semana: revisa cuando aumentan los combustibles a partir de este jueves

Durante la tarde de este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó un significativo incremento en el valor del kerosene, también conocido como parafina, marcando una de las mayores alzas recientes en este combustible de uso doméstico.

Según lo comunicado, el ajuste responde a diversos factores internacionales y locales que impactan directamente en los costos de importación y comercialización.

Por qué sube con fuerza el precio de la parafina

Desde ENAP se explicó que el aumento está vinculado, principalmente, a los valores de importación desde mercados de referencia como la Costa del Golfo de Estados Unidos, además de otros costos asociados a la internación de combustibles.

A ello se suman los efectos de los mecanismos de estabilización vigentes, como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), que también influyen en la determinación de los precios finales.

De cuánto es el aumento y desde cuándo rige

El informe señala que, a partir del jueves 19 de marzo, el precio del kerosene subirá en 107,4 pesos por litro. En contraste, el resto de los combustibles no experimentará modificaciones en esta actualización.

¿Está en riesgo el Mepco y qué implicaría su fin?

El anuncio se produce en medio del debate sobre la continuidad del Mepco, herramienta que ha permitido amortiguar las variaciones en los precios de los combustibles.

La discusión tomó fuerza luego de que el Gobierno encabezado por José Antonio Kast analizara mantener o poner fin a este subsidio estatal, lo que podría traducirse en alzas más pronunciadas en las bencinas a nivel nacional.

En ese contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó el tema en el programa Mesa Central, señalando:

“El retardo nos está costando más de 50 millones por semana. No hay plata para esto ni para otras cosas”, planteó en esa oportunidad el secretario de Estado.

Qué dicen los gremios del transporte

El posible término del mecanismo generó inquietud en distintos sectores, especialmente en el rubro del transporte. La Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) solicitó una reunión urgente con el Ministerio de Hacienda para analizar tanto el alza de los combustibles como los eventuales cambios en el sistema de estabilización.

El escenario abre un nuevo foco de tensión en torno al costo de la energía, con efectos que podrían impactar tanto en los hogares como en la actividad económica.