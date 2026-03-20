Despliegue de aeronaves de la FACH en Santiago: revisa comunas, horarios y dónde verlo

La Fuerza Aérea de Chile confirmó una serie de desplazamientos aéreos en la región Metropolitana durante este fin de semana, en el contexto del Ejercicio ADEX X y las actividades conmemorativas del Mes del Aire y del Espacio. La operación contempla la participación de aviones F-16 y F-5 Tigre III, provenientes de distintas zonas del país.

Por qué habrá sobrevuelos militares en la región Metropolitana

El despliegue forma parte de un entrenamiento estratégico que busca reforzar las capacidades operativas institucionales. Estas maniobras, además, se enmarcan en la antesala de una nueva conmemoración del aniversario de la institución, lo que amplía su alcance hacia la zona central.

Previamente, las aeronaves ya realizaron recorridos en el sur y norte del país. El viernes 13 de marzo, unidades F-5 Tigre III despegaron desde Punta Arenas, sobrevolando ciudades como Puerto Montt, Llanquihue, Frutillar y Puerto Octay. Días más tarde, el lunes 16, aviones F-16 partieron desde bases en el norte, cubriendo localidades como Baquedano, Copiapó y Ovalle, entre otras.

Qué comunas de Santiago serán sobrevoladas este sábado

Como parte del cierre de estas actividades, este sábado 21 de marzo las aeronaves recorrerán distintos puntos de la capital. El trayecto incluye comunas del sector norte, centro y sur de Santiago, permitiendo que una amplia parte de la población pueda observar el paso de los aviones.

Entre las zonas consideradas están Renca, Estación Central, Maipú, San Bernardo, San Miguel, Santiago, Vitacura, Lo Espejo, La Pintana, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Colina y La Florida.

A qué hora comienza la ceremonia y dónde verla en vivo

La ceremonia oficial está programada para las 11:00 horas de este sábado. La transmisión será emitida en directo a través de la señal abierta de TVN, además del canal institucional de la FACH en YouTube, permitiendo seguir el evento desde distintos dispositivos.

La actividad marca uno de los hitos centrales del calendario institucional, combinando exhibiciones aéreas con actos protocolares en el marco de su aniversario.