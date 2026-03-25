¿Cargarás bencina en bidones?: estos son los colores que debes usar por seguridad

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles desplegó un nuevo plan de fiscalización a nivel nacional enfocado en estaciones de servicio, con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas vigentes en la comercialización y almacenamiento de combustibles líquidos.

La medida surge en medio de un aumento en la demanda de compra en envases portátiles, lo que ha llevado a reforzar los controles sobre las condiciones de venta y seguridad.

Qué exige la normativa para la venta en bidones

Desde el organismo se reiteró que la venta de combustibles en recipientes portátiles está permitida, pero bajo estrictas condiciones. Entre ellas, se exige que los envases cuenten con certificación oficial.

La superintendenta, Marta Cabeza Vargas, explicó que ya se enviaron comunicaciones formales a las estaciones de servicio para recordar estas obligaciones. “La normativa es clara en señalar que esta venta es posible siempre y cuando se haga en bidones certificados, esto es, que cuenten con un sello SEC-QR para garantizar su seguridad”, señaló la autoridad.

Cómo identificar los envases autorizados

La regulación vigente establece un sistema de colores obligatorio para diferenciar el tipo de combustible que se transporta en los bidones:

Rojo: uso exclusivo para gasolinas (bencina).

Amarillo: destinado únicamente a petróleo diésel.

Este código busca evitar errores en la manipulación y reducir riesgos asociados al almacenamiento incorrecto.

Cuáles son los límites de compra permitidos

Respecto a las cantidades autorizadas, se estableció un tope para compras en recipientes portátiles. Cada cliente puede adquirir hasta dos bidones, con un máximo total de 40 litros.

Para volúmenes superiores, la normativa exige el uso de estanques certificados que cumplan con los estándares técnicos establecidos.

“Por lo tanto, el llamado es actuar con seguridad y a las estaciones de servicio a cumplir con aquello que la normativa declara”, cerró.