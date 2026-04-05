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Chile ajusta sus relojes: cuándo es el cambio de hora y qué regiones no modifican el horario DATOS ÚTILES Cedido

Chile ajusta sus relojes: cuándo es el cambio de hora y qué regiones no modifican el horario

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El cambio de horario responde principalmente a la necesidad de optimizar el uso de la luz natural durante el día, lo que a su vez contribuye a una disminución en el consumo de energía eléctrica a nivel nacional.

La llegada de una nueva estación en Chile trae consigo una modificación habitual en el reloj, que altera el huso horario en gran parte del país. Esta medida, implementada de forma periódica, busca adaptar la jornada diaria a las condiciones de luz natural.

El próximo cambio se concretará el sábado 4 de abril, fecha en que se dará inicio al horario de invierno, de acuerdo con lo informado por el Gobierno.

A la medianoche de ese día, los relojes deberán retroceder una hora, dando paso a un nuevo esquema que se mantendrá vigente por cerca de cinco meses.

En qué zonas del país no se realiza el cambio de hora

Aunque la medida aplica para la mayor parte del territorio nacional, existen excepciones. Las regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica Chilena mantienen su huso horario sin modificaciones durante todo el año.

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En el resto del país, el ajuste es de carácter obligatorio y debe ser aplicado según lo establecido por las autoridades.

Cómo funciona el cambio en el territorio insular

En el caso de Chile insular, específicamente en Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, el procedimiento presenta una diferencia relevante. Allí, el ajuste de los relojes se realiza a las 22:00 horas del mismo sábado, en lugar de la medianoche.

Por qué se implementa esta medida

El cambio de horario responde principalmente a la necesidad de optimizar el uso de la luz natural durante el día, lo que a su vez contribuye a una disminución en el consumo de energía eléctrica a nivel nacional.

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