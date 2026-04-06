BancoEstado eliminará cobro de $ 300 a transferencias desde CuentaRUT desde el 15 de abril

BancoEstado informó que eliminará el cobro de $300 a las transferencias realizadas desde CuentaRut a cuentas de otras entidades financieras. La medida regirá a partir del próximo 15 de abril.

La medida fue comunicada desde la casa matriz por el presidente de la institución, Mario Farren: “Creemos que esto es algo que lo posiciona en el liderazgo de los medios de pago masivo y lo hace tremendamente competitivo con un mercado que se ha ido modernizando a pasos agigantados”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, también destacó la iniciativa: “Esos $300 que se van cada vez que uno hace una transferencia a otro banco, a contar del 15 de abril ya no van más (…) Cuando es posible avanzar en medidas como esta, que no son aisladas, porque tienen que ver con un esfuerzo que está haciendo el banco, que lo puede hacer en un contexto en donde todos estamos haciendo un esfuerzo para que los recursos al final vayan a quienes más lo necesitan, es un minuto de gran satisfacción y de sano orgullo”.

La decisión se enmarca en un proceso de modernización progresiva del producto, que hoy suma más de 15,5 millones de clientes, y que en los últimos años ha profundizado su rol como plataforma de acceso financiero masivo.

En cualquier caso, BancoEstado precisó que se mantendrá otra serie de cargos, entre ellos el giro desde cajeros automáticos de otros bancos ($ 300) y consultas de saldo ($ 100), la reposición de tarjeta por extravío ($ 1.000), duplicado de cartola en sucursal (0,05 UF + IVA), giros y compras en el extranjero (1,90 % del monto de cada transacción, con un mínimo de US$ 0,5) y compras en el extranjero realizadas desde Chile por internet (1,90 % del monto de cada transacción, con un mínimo de US$ 0,5).