Declaración de Renta 2026: cuál es la fecha límite para recibir el primer pago de devolución

La declaración anual de impuestos se mantiene como un trámite obligatorio para una amplia cantidad de trabajadores y empresas, quienes deben informar sus ingresos del año anterior a través de las plataformas oficiales del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Este proceso no solo permite cumplir con la normativa vigente, sino que también habilita la opción de recibir una devolución de impuestos, en caso de existir saldos a favor. El monto y la fecha de pago dependerán directamente del momento en que se realice la declaración.

Hasta cuándo se puede declarar para recibir el primer pago

Según lo informado por el SII, quienes presenten su declaración hasta el miércoles 8 de abril podrán acceder al primer proceso de devolución, programado para el miércoles 29 del mismo mes.

En tanto, quienes realicen el trámite en fechas posteriores deberán considerar el siguiente calendario de pagos:

Viernes 15 de mayo: para declaraciones efectuadas entre el 9 y el 23 de abril.

Miércoles 27 de mayo: para quienes declaren entre el 24 de abril y el 8 de mayo.

Por otra parte, si se elige la opción de recibir el dinero mediante cheque enviado al domicilio, el pago se realizará el viernes 29 de mayo, sin importar cuándo se haya completado el trámite.

Cómo se realiza la declaración de renta paso a paso

El procedimiento debe realizarse en línea y es válido tanto para contribuyentes de primera como de segunda categoría. Para completar el proceso, se deben seguir estas etapas:

Acceder al portal del SII utilizando clave tributaria o Clave Única (esta última disponible solo para personas naturales).

Dirigirse a la sección “Servicios en línea” y seleccionar “Declaración de Renta”.

Elegir la opción “Declarar renta (F22)”, indicar el año correspondiente y completar los datos solicitados en el formulario.

Realizar este trámite dentro de los plazos establecidos no solo evita inconvenientes, sino que también permite anticipar el acceso a eventuales devoluciones.