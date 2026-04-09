Abdominoplastia con Bono PAD de Fonasa: revisa costo fijo y opciones de financiamiento

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) mantiene vigente el sistema de Bono PAD, un mecanismo que permite a sus afiliados acceder a prestaciones médicas con valores definidos de antemano. Esta modalidad contempla desde los honorarios médicos hasta el seguimiento posterior a la intervención, incluyendo procedimientos quirúrgicos como la abdominoplastia.

Bajo este esquema, los pacientes pueden conocer con anticipación el costo total de la atención, evitando variaciones inesperadas durante el proceso clínico.

Cuánto cuesta la abdominoplastia con Bono PAD

De acuerdo con información oficial de Fonasa, el bono correspondiente a “Abdomen Flácido, tratamiento quirúrgico” tiene un valor total de $3.583.580. De ese monto, el copago que debe asumir el paciente alcanza los $1.791.790.

Adicionalmente, existe la opción de acceder a un préstamo médico que financia hasta el 85% del copago, equivalente a $1.523.020. Esto permite que, al momento de emitir el bono, el usuario solo deba pagar aproximadamente $268.770, correspondiente al 15% restante.

Qué condiciones se deben cumplir para acceder

Para que un profesional de la salud pueda emitir una orden PAD para este procedimiento, se deben cumplir ciertos criterios clínicos específicos:

El Índice de Masa Corporal debe ser inferior a 30 en personas menores de 55 años, o menor a 25 en quienes tienen entre 55 y 65 años.

Debe existir un pliegue abdominal que sobresalga al menos 5 centímetros bajo el pliegue inguinal.

Se exige no haber fumado durante los últimos 120 días previos a la cirugía.

En caso de maternidad reciente, deben haber transcurrido al menos 6 meses desde el parto, con la lactancia finalizada.

Este bono no contempla procedimientos con fines estéticos, como la liposucción, ni otras intervenciones adicionales que no formen parte del diagnóstico definido.

Cómo se obtiene el Bono PAD

El proceso comienza con la evaluación médica, donde se debe emitir un certificado que confirme el diagnóstico bajo modalidad PAD. Posteriormente, el paciente debe acudir a un centro de salud en convenio o a un hospital con servicio de pensionado para gestionar la intervención.

Con el programa médico en mano, se puede realizar el pago en sucursales de Fonasa o a través de la plataforma digital Mi Fonasa, utilizando efectivo, tarjeta o el crédito médico disponible.

Finalmente, el día de la cirugía, el bono debe ser presentado en la oficina de recaudación del establecimiento donde se realizará el procedimiento, lo que permitirá hacer válido el beneficio y acceder a la atención bajo las condiciones establecidas.