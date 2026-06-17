Histórico: geógrafo chileno recibe premio mundial y posiciona a Chile a nivel global

La académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de La Serena y presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas (SOCHIGEO), Marcela Robles Iriarte, lidera una serie de gestiones para relevar el reconocimiento internacional otorgado al destacado geógrafo chileno Hugo Romero Aravena, quien recibirá el IGU/UGI Award for Distinguished Geographical Practice 2026, uno de los premios más relevantes de la geografía a nivel mundial, informó la Casa de Estudios.

El galardón será entregado en el marco de la IGU Regional Conference 2026, que se desarrollará entre el 17 y el 21 de agosto en Estambul, Turquía, y marca un hito histórico, ya que Romero es el primer geógrafo latinoamericano en recibir esta distinción.

La candidatura fue impulsada por SOCHIGEO bajo la presidencia de Robles, quien destacó el alcance de este reconocimiento: “Este premio no solo reconoce la trayectoria excepcional del doctor Hugo Romero, sino que posiciona a la geografía chilena en los debates globales sobre cambio climático, territorio, riesgos socioambientales y justicia territorial, donde su aporte ha sido decisivo”.

Una geografía comprometida con los desafíos del presente

Hugo Romero Aravena es considerado una de las figuras más influyentes de la geografía chilena, latinoamericana y mundial. Su trabajo ha transformado la disciplina en el país, integrando la geografía física con los procesos sociales, urbanos y ambientales, y aportando a la comprensión de fenómenos como la crisis climática, la urbanización y la desigualdad territorial.

En palabras del propio académico, este reconocimiento “no se trata solo de un premio, sino de una invitación a repensar nuestra propia geografía y a proyectar desde el Sur Global nuevas formas de comprender el desarrollo, los territorios y sus comunidades”.

Su trayectoria ha estado marcada por una fuerte vocación pública, vinculando la investigación con la toma de decisiones y los grandes debates nacionales, además de formar generaciones de geógrafos, investigadores y docentes.

Vinculación con la USerena y proyección internacional

Para la Universidad de La Serena, este reconocimiento tiene una especial relevancia, considerando el vínculo académico que Romero ha mantenido con la institución, participando en diversas actividades formativas con estudiantes de Pedagogía en Historia y Geografía.

En paralelo, Robles proyecta también la investigación desarrollada desde la casa de estudios, ya que participará en la misma conferencia internacional con una ponencia oral aceptada sobre geoconservación y sustentabilidad territorial en la conurbación La Serena-Coquimbo.

“Desde SOCHIGEO hemos articulado redes académicas nacionales e internacionales para respaldar esta candidatura, entendiendo que reconocer trayectorias como la del doctor Romero también es fortalecer el posicionamiento de la geografía chilena en el mundo”, agregó Robles.

Geografía, ciencia y pensamiento de futuro

Como parte de las acciones de difusión de este hito, Romero y Robles participaron en una instancia en la Fundación Encuentros del Futuro, donde fueron recibidos por su vicepresidente ejecutivo, Guido Girardi.

En este espacio se abordó la relevancia del premio y el rol de la geografía en los desafíos estratégicos del país.

“La geografía permite comprender las tensiones ambientales, sociales y territoriales que enfrenta la humanidad, y aporta una mirada integradora clave para avanzar hacia sociedades más justas y sostenibles”, enfatizó Romero.

De este modo, el Premio Mundial UGI 2026 no solo reconoce una trayectoria académica de más de cinco décadas, sino que también posiciona a Chile y a América Latina en el escenario global, destacando el valor de la geografía como disciplina fundamental para comprender y enfrentar los desafíos del siglo XXI.