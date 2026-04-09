Descuento de bencina en Punta Arenas: cómo acceder al beneficio de $30 pesos por litro

Los conductores de la Región de Magallanes podrán acceder a un mayor ahorro en combustible durante abril. La Municipalidad de Punta Arenas, en conjunto con Aramco, duplicó el descuento por litro para usuarios de la Tarjeta Punta Arenas, pasando de $15 a $30 todos los lunes del mes.

El beneficio aplica en las cuatro estaciones de servicio Aramco de la comuna e incluye gasolinas de 93, 95 y 97 octanos, además de diésel.

La medida surge como respuesta al alza sostenida en el precio de los combustibles, buscando aliviar el gasto mensual de los vecinos.

Para acceder al descuento, es necesario contar con la Tarjeta Punta Arenas, la cual se puede obtener de forma gratuita de manera presencial, en el sitio web de la municipalidad de Punta Arenas o mediante la aplicación App Arenas.