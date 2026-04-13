Operación Renta 2026: calendario oficial de abril y grupos que no reciben devolución de impuestos

La etapa de declaración de la Operación Renta 2026 comenzó el miércoles 1 de abril, con una proyección que supera los 5,1 millones de formularios recibidos por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Para facilitar el proceso, la entidad habilitó propuestas de declaración para más de 4,1 millones de contribuyentes, entre personas naturales y empresas. Estos documentos pueden ser revisados en línea y, si los antecedentes están correctos, aceptados de forma inmediata para cumplir con la obligación tributaria.

Qué fechas clave marcarán el calendario de devoluciones

El cronograma de este año contempla devoluciones anticipadas para quienes envíen su declaración dentro de los primeros días del proceso. En concreto, quienes declaren entre el 1 y el 8 de abril podrán recibir su devolución el 29 de abril mediante depósito.

Para los siguientes tramos, las fechas quedan organizadas de la siguiente manera:

Declaraciones entre el 1 y el 8 de abril Depósito: 29 de abril de 2026 Cheque: 29 de mayo de 2026

Declaraciones entre el 9 y el 23 de abril Depósito: 15 de mayo de 2026 Cheque: 29 de mayo de 2025

Declaraciones entre el 24 de abril y el 8 de mayo Depósito: 27 de mayo de 2026 Cheque: 29 de mayo de 2025



Además, se establecieron fechas relevantes para procesos asociados, como reemplazos, pagos electrónicos de contribuciones (PEC) y pagos electrónicos en línea (PEL), fijados entre el 24 y el 30 de abril.

Qué aspectos deben considerar las personas al momento de declarar

Durante esta primera etapa, las devoluciones estarán enfocadas exclusivamente en personas naturales. También se definieron condiciones específicas para el pago mediante cheque:

Si el monto supera los $3 millones, el documento será enviado al domicilio del contribuyente.

Si es inferior a esa cifra, podrá cobrarse directamente en sucursales de BancoEstado.

Desde el SII se reiteró la importancia de revisar en detalle la propuesta antes de enviarla. En caso de detectar errores o inconsistencias, se recomienda contactar a la entidad que proporcionó la información para solicitar su corrección y evitar eventuales inconvenientes en el proceso.

Qué retenciones se aplicarán en esta operación

La Tesorería General de la República (TGR) confirmó que durante este proceso se volverán a aplicar retenciones a contribuyentes con deudas vigentes, especialmente en el caso de pensiones de alimentos, en línea con la Ley 21.389.

Asimismo, se contemplan descuentos para quienes mantengan obligaciones pendientes relacionadas con el Crédito Universitario o el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Según cifras del proceso anterior, se realizaron más de 625 mil retenciones y compensaciones, alcanzando un monto total de $137.915 millones. Dentro de ese total, 88.042 correspondieron a deudas por Crédito Universitario y 30.860 a deudores del CAE.

También se registraron retenciones a 50.296 personas con deudas en instituciones de salud y a 43.154 contribuyentes con obligaciones previsionales judicializadas, reflejando el alcance de este mecanismo en distintos ámbitos financieros.