Tarifas de TABSA desde el jueves 9 de abril: adultos mayores y residentes tendrán beneficios

Tras conocerse que Tabsa incrementará en promedio un 21% sus tarifas en las rutas Punta Arenas-Porvenir y Primera Angostura a partir del jueves 9 de abril, las autoridades regionales y provinciales activaron una red de medidas para proteger a los habitantes de Tierra del Fuego.

La delegada presidencial regional, Ericka Farías, informó que se trabaja en soluciones para quienes viajan por razones médicas, laborales o familiares. La delegada de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, fue enfática: los subsidios vigentes no solo se mantienen, sino que serán ampliados.

Entre las medidas concretas confirmadas: se congela la tarifa actual para adultos mayores de Porvenir, quienes además tendrán derecho a un viaje gratuito mensual con acreditación vigente. Todos los convenios con grupos sociales y etarios permanecen inalterados, y el gobierno central sostiene sus apoyos a taxis, buses escolares y embarcaciones menores.

Tabsa atribuye el alza al disparo de cerca de un 90% en el precio internacional del diésel, costo que la empresa habría absorbido por más de un mes. El gerente general Cristóbal Kulczewski calificó la medida como transitoria y sujeta a revisión periódica.

Las autoridades fueron claras en ese punto: el monitoreo del precio del combustible será permanente, y cualquier baja futura deberá reflejarse de forma proporcional y obligatoria en las tarifas al pasajero.