Bono para Transportistas 2026: cómo postular al aporte de $100.000 mensuales para bencina

Ante el aumento sostenido en el precio de los combustibles a nivel internacional, el Gobierno implementó una serie de apoyos dirigidos al sector del transporte. Entre ellos destaca el Bono para Transportistas 2026, un beneficio económico que ya se encuentra disponible para postulación y que busca aliviar los costos operacionales de quienes dependen del uso diario de vehículos para trabajar.

Este aporte consiste en un monto mensual de $100.000 destinado a la compra de combustible, el cual se entregará por un período máximo de seis meses. La medida apunta especialmente a taxis, colectivos y transporte escolar, aunque también se enmarca dentro de un paquete más amplio de ayudas para distintos segmentos del transporte público.

¿Cómo postular al Bono para Transportistas?

El proceso de postulación se realiza de forma completamente online a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Para iniciar el trámite, es necesario acceder con ClaveÚnica y completar una serie de pasos que permiten validar la información del solicitante y del vehículo.

Primero, se debe elegir el tipo de postulación: como propietario —incluyendo a quienes sean meros tenedores, comuneros o representantes legales de una persona jurídica— o como conductor, en cuyo caso el dueño del vehículo debe haber realizado previamente su propia postulación.

Luego, el sistema solicita seleccionar el vehículo correspondiente y definir quién será el beneficiario del bono. Una vez ingresados estos datos, la plataforma realiza automáticamente una verificación que considera aspectos como la vigencia de la inscripción del vehículo, la titularidad, el registro correspondiente y, si aplica, la licencia del conductor. El resultado de la solicitud se entrega de manera inmediata.

¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder al Bono para Transportistas?

Para acceder a este aporte, es necesario cumplir con ciertas condiciones relacionadas principalmente con la propiedad y el registro de los vehículos. Pueden optar al bono personas naturales, jurídicas o comunidades que, al 24 de marzo de 2026, sean propietarias o meros tenedores de vehículos destinados al transporte de pasajeros.

Esto incluye taxis y taxis colectivos inscritos en el Registro Nacional de Transporte de Servicios de Transporte de Pasajeros, así como vehículos de transporte escolar registrados oficialmente. También se consideran aquellos que operan en servicios especiales como el Catastro Arica-Tacna.

Además, los conductores pueden ser beneficiarios siempre que hayan sido previamente declarados por los propietarios de los vehículos correspondientes. Un punto clave es que los vehículos deben mantener su inscripción vigente tanto al 24 de marzo como al momento en que se realice el pago del beneficio.

¿Cómo se paga el Bono para Transportistas?

El pago del bono se realiza mediante un Bolsillo Electrónico vinculado a la CuentaRUT de BancoEstado, lo que permite utilizar los fondos directamente para la compra de combustible.

Es importante tener en cuenta que el beneficio comienza a pagarse desde el mes en que se concreta la postulación, por lo que no contempla pagos retroactivos. Esto significa que mientras antes se realice el trámite, antes se podrá acceder al aporte mensual.