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Se acerca el día del Cine: estos son los cines con entradas desde $2.000 pesos DATOS ÚTILES

Se acerca el día del Cine: estos son los cines con entradas desde $2.000 pesos

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Las principales cadenas del país ya confirmaron su presencia en esta nueva versión del evento. Entre ellas se encuentran Cinépolis, Cineplanet, Cinemark, Muvix y Cine Star.

Una nueva edición del Día del Cine se alista para atraer a miles de personas a las salas a lo largo del país, con una oferta de precios reducidos tanto en entradas como en productos asociados. La iniciativa busca reactivar la asistencia y acercar la experiencia cinematográfica a un público más amplio mediante descuentos que superan el 50% en algunos casos.

¿Cuándo se realizará el Día del Cine?

El evento está programado para desarrollarse durante tres jornadas consecutivas: lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de abril. Este periodo permitirá a los asistentes planificar con anticipación su visita y elegir entre distintas funciones disponibles en múltiples cadenas a nivel nacional.

¿Qué precios tendrán las entradas y formatos disponibles?

Durante estos días, los valores serán considerablemente más bajos que los habituales. Las funciones en formato 2D contarán con entradas desde los $2.000, mientras que las versiones en 3D, IMAX y salas especiales tendrán precios cercanos a los $4.000. Estas tarifas rebajadas buscan incentivar la asistencia tanto a funciones tradicionales como a experiencias premium.

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¿Qué cines participarán en esta iniciativa?

Las principales cadenas del país ya confirmaron su presencia en esta nueva versión del evento. Entre ellas se encuentran Cinépolis, Cineplanet, Cinemark, Muvix y Cine Star.

Los descuentos estarán disponibles tanto en boleterías físicas como en plataformas digitales, lo que facilitará el acceso para distintos tipos de público en todo el país.

¿Cómo comprar entradas y cuándo comienza la preventa?

Las entradas podrán adquirirse de forma presencial en los cines o a través de internet. La preventa comenzará el próximo 15 de abril, lo que permitirá asegurar cupos antes del inicio oficial del evento.

Dado el alto interés que suele generar esta iniciativa, se recomienda anticipar la compra, especialmente para funciones de alta demanda, ya que suelen agotarse rápidamente.

 

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