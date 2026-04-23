Cambios en Fonasa: quiénes pasarán al tramo A y qué implica para tu cobertura de salud

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) comenzó un proceso de revisión de sus afiliados que podría modificar el tramo en el que se encuentran, especialmente en casos donde no se registren cotizaciones durante un periodo prolongado. Esta actualización responde a la normativa vigente y busca ajustar la clasificación según la situación económica de cada persona.

De acuerdo con lo informado por la institución, la medida se enmarca en la Ley N° 21.674, que establece la obligación de adecuar el tramo de afiliación en función de los ingresos y las cotizaciones de salud.

¿Quiénes serán trasladados al tramo A en Fonasa?

El proceso contempla que los afiliados actualmente ubicados en los tramos B, C o D pasen al tramo A si no registran cotizaciones de salud durante 12 meses consecutivos.

Este cambio se aplica de manera automática, sin necesidad de que el usuario realice gestiones, ya que forma parte de los controles periódicos que realiza Fonasa para mantener actualizada la información previsional de sus beneficiarios.

Desde el organismo explicaron que el objetivo de este proceso es “ajustar el tramo de afiliación según los cambios en los ingresos mensuales de cada persona”.

¿Qué efectos tiene este cambio al tramo A en la cobertura de salud?

Uno de los principales impactos de esta reclasificación es la pérdida del acceso a la Modalidad de Libre Elección, que permite atenderse con prestadores privados en convenio.

A pesar de ello, las personas que sean asignadas al tramo A mantendrán su cobertura dentro del sistema público, con acceso gratuito a la red de salud estatal.

¿Cómo evitar cambios inesperados en el tramo A de Fonasa?

Ante este escenario, Fonasa recomendó revisar periódicamente el estado de las cotizaciones para evitar modificaciones en la cobertura.

Para verificar el tramo asignado, los usuarios pueden acceder a la plataforma Mi Fonasa utilizando Clave Única o comunicarse al 600 360 3000.

Respecto a la regularización de pagos, se indicó que:

Los trabajadores independientes pueden gestionar sus cotizaciones a través de Previred .

. Los trabajadores dependientes deben consultar directamente con su empleador.

Los pensionados deben revisar su situación con la entidad pagadora.

Las personas con cargas familiares deben mantener su información actualizada si corresponde.

Este proceso busca mantener coherencia entre los ingresos declarados y el acceso a beneficios, por lo que revisar la situación previsional se vuelve clave para evitar cambios que puedan afectar las condiciones de atención.