Tomas Jordán: PDG se precipitó al comprometer apoyo a Ley Miscelánea antes de discutir los artículos

El abogado constitucionalista Tomás Jordán cuestionó la estrategia del Partido de la Gente (PDG) tras comprometer su apoyo a la Ley Miscelánea antes de que comience la discusión detallada del proyecto en el Congreso, advirtiendo que esa decisión podría debilitar su capacidad de negociación.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Jordán sostuvo que “el PDG adelantó demasiado su beneplácito al proyecto”, apuntando a que, en términos políticos, lo habitual es esperar el avance de la tramitación antes de fijar posiciones definitivas.

El académico explicó que uno de los elementos clave del proyecto es su carácter de suma urgencia, lo que implica que se tramita “en general y en particular al mismo tiempo”. En ese escenario, precisó que la discusión relevante no se da solo en la aprobación inicial, sino en el análisis específico de cada norma.

“¿Qué significa esto? (…) la aprobación de la idea de legislar es demasiado temprana para la discusión que recién se está iniciando y que se va necesariamente a negociar, frase a frase, artículo por artículo”, señaló.

A su juicio, el problema del respaldo anticipado es que reduce el poder de presión del PDG frente al Ejecutivo en esa etapa clave del proceso legislativo. “Si tú ofreces tu aprobación, el gobierno ya tiene un seguro”, afirmó.

Jordán añadió que, desde la experiencia política, la negociación suele concentrarse en el tramo final de la tramitación, cuando el gobierno requiere asegurar los votos para sacar adelante el proyecto.

“Un político tradicional espera hasta el final la negociación, no antes, porque sabe que en algún momento el gobierno tiene que buscar los votos para aprobar su proyecto”, sostuvo.

En esa línea, el constitucionalista planteó que el PDG habría tenido una mayor capacidad de incidir en aspectos concretos —como la rebaja o mantención de impuestos a pymes o medidas específicas de alivio económico— si hubiese postergado su definición.

“Si tú hubieses esperado un mejor momento estratégico, tu capacidad de negociación aumentaba”, concluyó.