Canciller se reúne en plena frontera con su homólogo boliviano: “Queremos dar la señal”

El canciller Francisco Pérez Mackenna inició una visita oficial de dos días a Bolivia con un gesto político relevante: un encuentro en plena frontera junto a su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, en el paso Chungará–Tambo Quemado. La reunión marcó el inicio de una agenda que busca reforzar la relación bilateral y proyectarla hacia nuevos ámbitos de cooperación.

Desde el límite fronterizo, el ministro chileno enfatizó el sentido simbólico y político del encuentro. “Queremos dar la señal de que nuestros dos países tienen que seguir avanzando, mirando al futuro e impulsar nuestras relaciones con fuerza pensando en el interés y beneficio de nuestros pueblos. Lo que importa es el futuro y el progreso”, afirmó.

En la misma línea, el canciller boliviano destacó la importancia de dejar atrás las diferencias históricas para avanzar en una agenda común. “No se puede construir futuro anclado en el pasado. El futuro se proyecta a partir de las visiones que los dos países compartimos”, sostuvo Aramayo, agregando que existe “la responsabilidad y el imperativo moral incluso, de estrechar lazos y construir un nuevo camino”.

Tras el encuentro inicial, ambas delegaciones se trasladarán a La Paz para sostener una reunión bilateral ampliada, en la que participará también la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez. En esa instancia se abordarán temas clave como el impulso económico-comercial, la modernización del acuerdo comercial, inversiones, turismo, integración física y logística, así como materias de seguridad y crimen organizado transnacional.

El canciller Pérez Mackenna subrayó que uno de los ejes principales será el fortalecimiento económico. “Estamos avanzando en el Tratado de Libre Comercio, por cierto. Tenemos también el tema de seguridad en las fronteras, crimen organizado, pero el foco principal es el futuro”, indicó.

La agenda contempla además un encuentro con delegaciones empresariales de ambos países, con el objetivo de explorar oportunidades de inversión y fortalecer los vínculos económicos.

Este acercamiento se da en un contexto de mayor diálogo entre Chile y Bolivia durante el último año. Según se detalló, ya se han realizado tres reuniones previas que han permitido avanzar en una agenda común en materias de integración, comercio y seguridad.

En paralelo, los contactos a nivel presidencial también han contribuido a este proceso. En enero, el entonces presidente electo José Antonio Kast se reunió con su par boliviano Rodrigo Paz en el Foro Económico de América Latina, y posteriormente ambos mandatarios sostuvieron un encuentro telemático donde coincidieron en la necesidad de enfrentar el crimen organizado en la frontera común.