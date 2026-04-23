Se acerca el Día de la Madre 2026: qué día se celebra y por qué coincide con la fecha oficial

Tras el fin de la Pascua, el calendario avanza hacia una de las celebraciones más relevantes del año: el Día de la Madre. Una fecha con alto valor familiar, que también genera gran movimiento en el comercio.

Este 2026 trae una particularidad poco habitual: la celebración coincidirá exactamente con el día oficial establecido por ley.

¿Qué día se celebra el Día de la Madre 2026 en Chile?

El Día de la Madre se celebrará el domingo 10 de mayo de 2026.

Aunque el Decreto 1.110 fijó en 1976 el 10 de mayo como fecha oficial, en la práctica la conmemoración se realiza el segundo domingo de mayo, sin importar el día exacto.

Este año ocurre algo especial:

El segundo domingo de mayo cae justo el día 10.

Esto no ocurría desde 2020, por lo que ambas fechas coinciden nuevamente.

¿Por qué se celebra el Día de la Madre?

La figura materna ha sido reconocida desde hace siglos en distintas culturas. Sin embargo, el origen de la celebración moderna se sitúa en Estados Unidos.

Durante la Guerra Civil, Ann Reeves-Jarvis organizó labores de asistencia para soldados heridos. Años después, en 1907, su hija Anna Jarvis impulsó la idea de establecer un día especial para honrar a las madres.

La iniciativa fue reconocida oficialmente en 1911 en varios estados, fijando la celebración en el segundo domingo de mayo.

¿El Día de la Madre siempre tuvo un enfoque comercial?

Aunque hoy la fecha está fuertemente vinculada al comercio, ese no fue su propósito inicial.

Con el paso del tiempo, Anna Jarvis manifestó su rechazo a la comercialización de la jornada, defendiendo su sentido original: un homenaje sincero a las madres.

¿Cómo anticiparse a la celebración del Día de la Madre?

Al coincidir con una fecha exacta como el 10 de mayo, se espera mayor demanda en servicios y comercio.

Si se planea celebrar, conviene organizar con anticipación:

Comprar regalos con tiempo

Reservar restaurantes o panoramas

Coordinar reuniones familiares

Esto permite evitar contratiempos y aprovechar mejor la jornada.