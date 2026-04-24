Biotrén Línea 2: cómo cambiarán los viajes con los nuevos trenes eléctricos en Concepción–Coronel

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) avanza en la incorporación de 10 nuevos trenes eléctricos que se sumarán al servicio del Biotrén en la región del Biobío. Estas unidades, actualmente en etapa de pruebas, buscan mejorar la experiencia de viaje entre Concepción y Coronel, especialmente en horarios de alta demanda.

La medida apunta a reforzar la operación en la Línea 2, que concentra la mayor cantidad de pasajeros del sistema, con un impacto directo en la frecuencia, capacidad y comodidad del servicio.

¿Qué cambios concretos habrá para los pasajeros?

Con la entrada en operación de los nuevos trenes, se proyectan mejoras clave en el servicio:

Mayor frecuencia en horarios punta

Implementación de trenes dobles en momentos de alta demanda

Aumento en la capacidad total de transporte

Refuerzo de la flota de respaldo

En términos simples, los viajes podrían ser menos congestionados y más fluidos, especialmente en los tramos más utilizados del día.

¿Cuántas personas se beneficiarán con esta medida?

La Línea 2 Coronel–Concepción transporta diariamente a más de 50 mil personas. Durante 2025, el servicio superó los 11 millones de viajes, concentrando cerca del 90% de los pasajeros del Biotrén.

Este volumen explica la necesidad de fortalecer la operación. Si usas este servicio con frecuencia, podrías notar una diferencia importante en los tiempos de espera y en el espacio disponible dentro de los trenes.

¿Cómo son los nuevos trenes y cuánto se invirtió?

Cada una de las nuevas unidades cuenta con características pensadas para el traslado urbano:

Capacidad para 717 pasajeros por tren

Velocidad máxima de 120 km/h

La inversión total para la adquisición de estos 10 trenes alcanza los 60 millones de dólares, una de las apuestas más relevantes para mejorar el transporte ferroviario en la zona.

¿Cuándo comenzarán a operar?

Actualmente, los trenes se encuentran en fase de pruebas estáticas, paso previo a las pruebas dinámicas. Ambos procesos son clave para asegurar su correcto funcionamiento antes de iniciar el servicio con pasajeros.

Si bien no hay una fecha exacta de entrada en operación, el avance de estas pruebas marca la antesala de su pronta incorporación al sistema.

La llegada de estos trenes busca responder a una demanda creciente en el Biotrén, con un enfoque en mejorar la calidad del servicio en uno de los recorridos más utilizados del sur del país.