Esta semana hay Black Inmobiliario: casas y departamentos con descuento y subsidio hipotecario

Del lunes 27 al miércoles 29 de abril se realiza el Black Inmobiliario 2026, evento online donde 54 empresas del sector inmobiliario, financiero y asegurador ofrecen proyectos habitacionales con descuentos y alternativas de financiamiento. Es organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la ABIF y la Cámara Chilena de la Construcción.

¿Dónde se ven las ofertas?

Puedes revisar toda la información en el portal oficial del cyber.cl y en la aplicación CyberApp. Ahí se pueden revisar casas, departamentos, proyectos en verde y opciones de inversión, cotizar, comparar y avanzar en el proceso de compra de forma online. La firma final igual requiere trámites notariales y documentación legal, pero gran parte del proceso se puede resolver durante el evento.

¿Qué tipo de propiedades hay?

El catálogo incluye viviendas nuevas y proyectos en construcción en distintas regiones del país. Las 54 empresas participantes abarcan inmobiliarias, bancos e instituciones financieras, lo que permite comparar tanto el precio de las propiedades como las condiciones del crédito en un mismo lugar.

El subsidio hipotecario también aplica en el Black

Una de las novedades de esta edición es que el Subsidio al Dividendo, que reduce la tasa de crédito hipotecario en 0,6 puntos porcentuales para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF, es compatible con las ofertas del evento. Según la ABIF, al 10 de abril había más de 75.000 solicitudes elegibles y cerca de 23.700 créditos ya cursados, lo que indica que los cupos disponibles se están agotando rápido.

Combinar las ofertas del Black con el subsidio puede traducirse en un dividendo mensual notoriamente más bajo desde el primer pago.