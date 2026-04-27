Si tus datos en el Registro Social de Hogares están desactualizados, podrías perder beneficios

El Registro Social de Hogares (RSH) es el sistema que usa el Estado para calcular cuán vulnerable es cada hogar en Chile. Ese cálculo, llamado Calificación Socioeconómica, determina a qué subsidios, bonos y programas puedes acceder. Si la información de tu hogar cambió y no la has actualizado, tu tramo puede estar mal calculado, y eso puede dejarte fuera de beneficios a los que sí tienes derecho, o mantenerte en uno incorrecto.

Lee también: Mayo tiene dos feriados pero son muy distintos entre sí: lo que puedes y no puedes hacer en cada uno

Qué actualiza el Estado solo y qué depende de ti

El RSH cruza datos de distintos organismos del Estado de forma automática y periódica: ingresos del SII, cotizaciones de AFP, pensiones del IPS, propiedades y vehículos, entre otros. Eso significa que si tuviste un aumento de sueldo o empezaste a cotizar, el sistema probablemente ya lo sabe.

Lo que el sistema no actualiza solo son los datos que dependen de lo que tú declaras: quiénes viven en tu hogar, la dirección de tu vivienda, las condiciones de la propiedad y ciertos ingresos que no pasan por el SII. Si algo de eso cambió, tienes que reportarlo tú.

Lee también: Ya se sabe cuándo son las vacaciones de invierno 2026: fechas por región y el cambio que este año

Cuándo corresponde actualizar

Hay situaciones concretas que justifican ir a actualizar el RSH: un integrante del hogar se fue a vivir a otro lado, llegó alguien nuevo a vivir contigo, cambiaste de domicilio, perdiste el trabajo o bajaron tus ingresos, alguien del hogar tiene una discapacidad que no está registrada, o nacieron o fallecieron integrantes del grupo familiar.

Cada uno de esos cambios puede incidir en tu tramo de vulnerabilidad, que va del 0% al 100%, donde el 0% representa a los hogares más vulnerables del país.

Lee también: Alivio al bolsillo: ayudas para el transporte público en abril 2026

Cómo se hace el trámite

Hay dos formas. La más rápida es online: ingresas a ventanillaunicasocial.gob.cl con Clave Única, haces clic en “Crea y actualiza tu Registro” y seleccionas el tipo de cambio que necesitas hacer. Dependiendo de lo que actualices, el sistema puede aprobarlo de forma automática o derivarlo a revisión municipal.

Si no tienes Clave Única o prefieres hacerlo presencialmente, puedes ir a la oficina del RSH de tu municipio o a cualquier sucursal de ChileAtiende. Debes llevar cédula de identidad vigente y, según el tipo de cambio, un formulario firmado por el jefe o jefa de hogar.

Una advertencia importante: el trámite es completamente gratuito. Si alguien te cobra por actualizar el RSH o te pide tu Clave Única para hacerlo por ti, es una estafa. Los únicos canales válidos son ChileAtiende, tu municipalidad y en el Portal Ventanilla Única Social.

Cuánto demora en verse reflejado el cambio

Una vez aprobada la solicitud, el sistema puede demorar entre 15 y 30 días hábiles en recalcular tu tramo. En algunos casos el municipio puede hacer una visita domiciliaria para verificar la información antes de aprobar el cambio. Para saber en qué tramo estás hoy, puedes descargar tu Cartola Hogar desde ventanillaunicasocial.gob.cl o en cualquier módulo de autoatención de Fonasa o ChileAtiende.