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Diputado Manouchehri pide al Presidente Kast que “aclare” investigación húngara PAÍS Agencia Uno

Diputado Manouchehri pide al Presidente Kast que “aclare” investigación húngara

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El parlamentario cuestionó vínculos entre la red internacional que lideró Kast y financiamiento político, señalando que “sería bueno que ahora lo aclare”, en referencia a aportes y a una gira previa a asumir.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El diputado PS Daniel Manouchehri emplazó al Presidente José Antonio Kast a aclarar posibles vínculos con una red internacional que será investigada en Hungría por presunto financiamiento irregular. Planteó dudas sobre eventuales aportes a campañas y el financiamiento de una gira previa a asumir.
Desarrollado por El Mostrador

El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, solicitó al Presidente José Antonio Kast que entregue aclaraciones respecto de la investigación anunciada en Hungría sobre una red internacional vinculada a sectores conservadores, en la que el mandatario chileno participó hasta 2024 y que fue revelada por El Mostrador.

El parlamentario planteó dos interrogantes centrales, vinculadas tanto a eventuales financiamientos como a actividades realizadas antes de asumir la Presidencia. “Sería bueno que ahora lo aclare”, afirmó, aludiendo directamente al jefe de Estado.

En esa línea, Manouchehri cuestionó si existieron aportes, directos o indirectos, provenientes de esta red hacia campañas políticas en Chile. “¿Hubo aportes, directos o indirectos, de esta red a la campaña presidencial de Kast o a campañas afines en Chile?”, señaló, agregando que “la pregunta no es teórica”, en referencia a casos internacionales.

Asimismo, el diputado puso el foco en la gira internacional realizada por Kast antes de asumir la Presidencia, la que incluyó reuniones en Europa. “Nunca dijo quién la pagó”, sostuvo, insistiendo en que el mandatario debiera transparentar ese aspecto.

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El emplazamiento se produce luego de que en Hungría se anunciara una investigación sobre el eventual uso de recursos públicos para financiar organizaciones y redes políticas internacionales ligadas a sectores conservadores, lo que podría involucrar a entidades en las que participó el actual mandatario.

En ese contexto, Manouchehri reiteró su llamado a esclarecer estos antecedentes, en medio de cuestionamientos políticos que han surgido a partir del anuncio de la indagatoria internacional.

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